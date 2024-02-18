Узнайте, могут ли ваши проблемы со сном быть вызваны плохим питанием

По словам ученых, плохой сон увеличивает риск диабета, депрессии, рака и деменции, а также снижает умственные способности, внимание и память людей. Поэтому ищутся более эффективные способы лечения нарушений сна. Обычно для лечения нарушений сна назначаются снотворные, но на самом деле их можно принимать только несколько недель подряд. Снотворные не устраняют истинную причину нарушений сна, что означает, что от лекарств легко стать зависимым, так как со временем организму требуется все более мощное средство для засыпания.

Ученые Колумбийского университета и хирурги из Нью-Йорка обнаружили, что переработанные углеводы - особенно добавленные сахара - влияют на качество сна человека. Исследование показало, что люди, чье питание содержит большое количество переработанных углеводов, с большей вероятностью испытывают симптомы нарушений сна.

В исследовании приняли участие 53 069 женщин в возрасте от 50 до 79 лет, и было обнаружено, что те женщины, которые потребляли больше сахара, белого риса, макаронных изделий из очищенной муки, выпечки и других переработанных продуктов, спали хуже.

Сахар вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к высвобождению стрессовых гормонов адреналина и кортизола. Если уровень стрессовых гормонов в организме слишком высок, это может вызвать нарушения сна.

Не все сахара действуют в организме одинаково - сахар, содержащийся в фруктах, не вызывает резкого колебания уровня сахара в крови, поскольку в фруктах, помимо сахара, содержится много клетчатки. Клетчатка создает ощущение сытости и значительно замедляет попадание сахара в кровоток, так как переваривание клетчатки занимает больше времени. Поэтому людям с нарушениями сна не стоит беспокоиться о сахаре, содержащемся в фруктах.