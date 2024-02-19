В прошлом году 63% жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше были довольны организацией медицинской помощи, при этом более половины населения считали доступность медицинской помощи хорошей, как выяснилось из исследования, проведенного Кассой здоровья и Kantar Emor.
Узнайте, сколько людей в Эстонии довольны медицинской помощью
В 2023 году на здравоохранение было потрачено 2,1 миллиарда евро, благодаря чему медицинские услуги и льготы по медицинскому страхованию использовали 1,18 миллиона человек. Согласно свежему исследованию удовлетворенности, 63% жителей Эстонии довольны здравоохранительной системой страны, а государственным медицинским страхованием - 67% жителей. При этом более половины (54%) жителей Эстонии считают доступность медицинской помощи хорошей. Все упомянутые результаты вернулись к уровню до пандемии коронавируса.
По словам руководителя Кассы здоровья Райна Лаане, эти показатели являются важными индикаторами для всех участников системы здравоохранения и отражают текущую ситуацию в области здравоохранения.
«Удовлетворенность медицинской помощью, конечно, тесно связана с доступностью медицинских услуг. Спрос людей на получение медицинских услуг выше, чем мы можем предложить сейчас. С одной стороны, препятствием является то, что при текущем финансировании здравоохранения мы можем покрыть только 94% потребности в лечении. С другой стороны, проблему доступности усугубляет нехватка медицинских работников, для решения которой нет быстрых решений», - отметил Лаане.
Лаане признал, что, хотя в вопросах организации и доступности медицинской помощи критика более острая, удовлетворенность работой медсестер и врачей очень высока. Больше всего люди довольны своим последним визитом к специалисту (91% пациентов) и посещением стоматолога (84%). Среди пациентов, которые самостоятельно посещали семейную медсестру, 85 % были удовлетворены последним визитом. Восемь пациентов из десяти также остались довольны приемом у семейного врача.
В прошлом году с системой здравоохранения тем или иным образом столкнулись 97% всех жителей Эстонии. Чаще всего покупались лекарства по рецепту (82%), посещались семейные врачи (63%), проводились визиты к специалистам (61%) и к стоматологам (49%).
Также исследование Kantar Emor показало, что более половины населения (55%) предпочитают финансирование всех медицинских услуг за счет медицинского страхования, хотя иногда очереди на лечение могут быть очень длинными. Около трети (32%) предпочли бы, чтобы из медицинского страхования финансировалось ограниченное количество медицинских услуг, что привело бы к более коротким очередям или их полному отсутствию.
Чтобы избежать длинных очередей, почти три четверти (74%) всех жителей Эстонии были бы готовы дополнительно платить за медицинскую помощь. Почти 60% были бы готовы вложить в медицинские услуги до 100 евро, в том числе 44% - до 50 евро. Больше всего готовы дополнительно платить за услуги врачей-специалистов, стоматологическую помощь и реабилитацию.
Примерно половина населения самостоятельно оплачивала медицинскую помощь, чтобы быстрее попасть к врачу. Доля таких людей со временем увеличивается, достигая наивысшего уровня за последние шесть лет.
Райн Лаане отметил, что в эстонском здравоохранении доля собственных расходов критически высока. «Собственный вклад мог бы составлять до 15%, но сейчас он находится на уровне 22%. Поэтому возникают длинные очереди или даже ситуации, когда человек не лечится, потому что это для него слишком дорого. В итоге болезнь усугубляется, и, в конечном итоге, лечение обходится государству еще дороже», - заявил Лаане.
Целью проведенного Кассой здоровья и Kantar Emor исследования было выяснить оценки населения по поводу предоставляемой в Эстонии медицинской помощи и организации здравоохранения. В ходе исследования, проведенного в декабре 2023 года, было опрошено 1263 жителя Эстонии. Касса здоровья опубликует отчет об исследовании в конце февраля.