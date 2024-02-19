Узнайте, сколько людей в Эстонии довольны медицинской помощью

Также исследование Kantar Emor показало, что более половины населения (55%) предпочитают финансирование всех медицинских услуг за счет медицинского страхования, хотя иногда очереди на лечение могут быть очень длинными. Около трети (32%) предпочли бы, чтобы из медицинского страхования финансировалось ограниченное количество медицинских услуг, что привело бы к более коротким очередям или их полному отсутствию.

Чтобы избежать длинных очередей, почти три четверти (74%) всех жителей Эстонии были бы готовы дополнительно платить за медицинскую помощь. Почти 60% были бы готовы вложить в медицинские услуги до 100 евро, в том числе 44% - до 50 евро. Больше всего готовы дополнительно платить за услуги врачей-специалистов, стоматологическую помощь и реабилитацию.

Примерно половина населения самостоятельно оплачивала медицинскую помощь, чтобы быстрее попасть к врачу. Доля таких людей со временем увеличивается, достигая наивысшего уровня за последние шесть лет.

Райн Лаане отметил, что в эстонском здравоохранении доля собственных расходов критически высока. «Собственный вклад мог бы составлять до 15%, но сейчас он находится на уровне 22%. Поэтому возникают длинные очереди или даже ситуации, когда человек не лечится, потому что это для него слишком дорого. В итоге болезнь усугубляется, и, в конечном итоге, лечение обходится государству еще дороже», - заявил Лаане.

Целью проведенного Кассой здоровья и Kantar Emor исследования было выяснить оценки населения по поводу предоставляемой в Эстонии медицинской помощи и организации здравоохранения. В ходе исследования, проведенного в декабре 2023 года, было опрошено 1263 жителя Эстонии. Касса здоровья опубликует отчет об исследовании в конце февраля.