Что такое «Бали-бэлли» и откуда многим жителям Эстонии знакомо это слово?

Не редкость и случаи, когда из-за диареи путешественника человеку приходится обращаться к местным врачам.

Причиной недомогания, как правило, становится местная водопроводная вода или пища, поэтому можно принять определенные меры, чтобы защитить себя от заболевания. Вот несколько принципов, которые помогут избежать «Бали-бэлли» и справиться с недомоганием, если предотвратить его не удалось:

Пейте бутилированную воду. Воздерживайтесь от употребления водопроводной воды и не используйте ее при чистке зубов.

Не заказывайте напитки со льдом. Местный общепит и бары часто делают лед из водопроводной воды.

Чистите фрукты самостоятельно. Местные фрукты очень вкусны, но лучше выбирать такие плоды, которые вы можете почистить самостоятельно (например, бананы и апельсины), поскольку тогда вы сможете быть уверены, что мякоти не будут касаться ничьи немытые руки.

Постарайтесь избегать сырых продуктов. Ингредиенты салатов, например, часто моют водопроводной водой, поэтому в пищу лучше употреблять еду, прошедшую термическую обработку.

Пейте много бутилированной воды и дезинфицируйте руки.

Оформите страхование путешествий. Страхование путешествий Balcia покрывает расходы, возникшие в результате болезни и изменения сроков поездки.

Возьмите с собой лекарства от диареи. Искать аптеку - последнее, чем хочется заниматься, если вам уже плохо. Проблемы может создать и языковой барьер. Взяв с собой в поездку лекарства, которые могут потребоваться, вы сильно упростите себе жизнь.

Что же делать, если избежать «Бали-бэлли» не удалось?

Диарея и рвота приводят к обезвоживанию, которое, в свою очередь, может усугубиться местным жарким климатом, поэтому важно пить много воды. Если мучает диарея, в аптеках на Бали можно поискать лекарства с названием Diapet или Imodium. Помимо бутилированной воды можно также потреблять напитки, способствующие восполнению минералов и прочих необходимых элементов. Хорошо для этого подходят всевозможные спортивные напитки - в балийских магазинах, например, можно купить Gatorade и Pocari Sweat.

«Если болезни все же не удалось избежать, постарайтесь сохранить все счета и чеки и как можно раньше сообщить о происшествии в страховую компанию», - добавил Денис Николаев.