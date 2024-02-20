Бали, как и другие места в Юго-Восточной Азии, в последние годы чрезвычайно популярен среди туристов из Эстонии. Многим людям, посетившим райский остров, знакомо выражение «Бали-бэлли», но за смешной фразой скрывается вовсе не что-то позитивное, а сплошные проблемы и денежный ущерб.
Что такое «Бали-бэлли» и откуда многим жителям Эстонии знакомо это слово?
«Бали-бэлли» или «балийский живот», который также известен как «месть Монтесумы» и Rangoon Runs («рангунский понос»), - это распространенное среди путешественников недомогание, которое, как можно понять по одному из его многочисленных названий, выражается в диарее.
«Главным образом с диареей путешественника знакомы люди, посещавшие Бали, Индонезию и другие тропические места, поскольку именно там она особенно распространена, - пояснил исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев. - Это тяжелое состояние может стать причиной существенного ущерба во время путешествия. Средняя сумма ущерба составляет 300 евро, но может достигать и нескольких тысяч».
Недомоганию часто сопутствуют спазмы в животе, рвота, общая слабость и боль. При слабом организме болезнь может даже иметь смертельный исход в результате обезвоживания. В лучшем случае симптомы проходят за сутки, но могут продолжаться и четыре-пять дней.
«Регион очень популярен среди путешественников из Эстонии, а "Бали-бэлли" уже стал причиной нескольких страховых случаев в этом году. Серьезные траты возникают в случаях, когда из-за болезни приходится переносить обратный или стыковочный рейс, поскольку из-за симптомов человек не может надолго покидать помещение. Это, в свою очередь, означает необходимость продлить пребывание в отеле или отменить другие бронирования. В таких случаях можно говорить об ущербе, который достигает нескольких тысяч евро. У Balcia, например, недавно был случай, когда совокупный ущерб из-за отмены полетов и броней в отелях составил около 8000 евро», - сказал Николаев.
Не редкость и случаи, когда из-за диареи путешественника человеку приходится обращаться к местным врачам.
Причиной недомогания, как правило, становится местная водопроводная вода или пища, поэтому можно принять определенные меры, чтобы защитить себя от заболевания. Вот несколько принципов, которые помогут избежать «Бали-бэлли» и справиться с недомоганием, если предотвратить его не удалось:
Пейте бутилированную воду. Воздерживайтесь от употребления водопроводной воды и не используйте ее при чистке зубов.
Не заказывайте напитки со льдом. Местный общепит и бары часто делают лед из водопроводной воды.
Чистите фрукты самостоятельно. Местные фрукты очень вкусны, но лучше выбирать такие плоды, которые вы можете почистить самостоятельно (например, бананы и апельсины), поскольку тогда вы сможете быть уверены, что мякоти не будут касаться ничьи немытые руки.
Постарайтесь избегать сырых продуктов. Ингредиенты салатов, например, часто моют водопроводной водой, поэтому в пищу лучше употреблять еду, прошедшую термическую обработку.
Пейте много бутилированной воды и дезинфицируйте руки.
Оформите страхование путешествий. Страхование путешествий Balcia покрывает расходы, возникшие в результате болезни и изменения сроков поездки.
Возьмите с собой лекарства от диареи. Искать аптеку - последнее, чем хочется заниматься, если вам уже плохо. Проблемы может создать и языковой барьер. Взяв с собой в поездку лекарства, которые могут потребоваться, вы сильно упростите себе жизнь.
Что же делать, если избежать «Бали-бэлли» не удалось?
Диарея и рвота приводят к обезвоживанию, которое, в свою очередь, может усугубиться местным жарким климатом, поэтому важно пить много воды. Если мучает диарея, в аптеках на Бали можно поискать лекарства с названием Diapet или Imodium. Помимо бутилированной воды можно также потреблять напитки, способствующие восполнению минералов и прочих необходимых элементов. Хорошо для этого подходят всевозможные спортивные напитки - в балийских магазинах, например, можно купить Gatorade и Pocari Sweat.
«Если болезни все же не удалось избежать, постарайтесь сохранить все счета и чеки и как можно раньше сообщить о происшествии в страховую компанию», - добавил Денис Николаев.