Насколько распространен высокий уровень холестерина у детей?

Как и у взрослых, у детей также может быть высокий уровень холестерина, сообщает Medical News Bulletin. В исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association, изучался уровень холестерина у детей и подростков по всей стране в период с 1999 по 2016 год.

Ученые проверили уровень холестерина у 26 047 детей и подростков в возрасте от 6 до 19 лет за период с 1999 по 2016 год. Идеальные уровни холестерина у детей были следующими: общий холестерин ниже 170 миллиграммов на децилитр, липопротеид низкой плотности или «плохой» холестерин ниже 110 мг/дл и липопротеид высокой плотности или «хороший» холестерин выше 45 мг/дл. Важно отметить, что в период с 1999 по 2016 год наблюдались не одни и те же дети; в 1999 году была изучена одна группа детей, а в 2016 году - другая.

К концу периода исследования идеальный уровень холестерина наблюдался только у 51,4% молодых людей, а у 15,2 процента детей в возрасте от 6 до 11 лет и у 25,2 процента подростков в возрасте от 12 до 19 лет был хотя бы один неблагоприятный показатель холестерина.