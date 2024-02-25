Высокий уровень холестерина - очень распространенная проблема для здоровья взрослых американцев и один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследование показывает, что высокий уровень холестерина может стать проблемой и в более раннем возрасте.
Насколько распространен высокий уровень холестерина у детей?
Как и у взрослых, у детей также может быть высокий уровень холестерина, сообщает Medical News Bulletin. В исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association, изучался уровень холестерина у детей и подростков по всей стране в период с 1999 по 2016 год.
Ученые проверили уровень холестерина у 26 047 детей и подростков в возрасте от 6 до 19 лет за период с 1999 по 2016 год. Идеальные уровни холестерина у детей были следующими: общий холестерин ниже 170 миллиграммов на децилитр, липопротеид низкой плотности или «плохой» холестерин ниже 110 мг/дл и липопротеид высокой плотности или «хороший» холестерин выше 45 мг/дл. Важно отметить, что в период с 1999 по 2016 год наблюдались не одни и те же дети; в 1999 году была изучена одна группа детей, а в 2016 году - другая.
К концу периода исследования идеальный уровень холестерина наблюдался только у 51,4% молодых людей, а у 15,2 процента детей в возрасте от 6 до 11 лет и у 25,2 процента подростков в возрасте от 12 до 19 лет был хотя бы один неблагоприятный показатель холестерина.
В действительности же в период с 1999 по 2016 год уровень холестерина у участников улучшился. Средний уровень общего холестерина для всех участников снизился со 164 мг/дл в 1999 году до 155 мг/дл в 2016 году. За тот же период уровень холестерина липопротеинов высокой плотности вырос с 52,5 мг/дл до 55,0 мг/дл, а средний уровень холестерина липопротеинов низкой плотности снизился с 92 мг/дл до 86 мг/дл.
Улучшение уровня холестерина у молодежи удивительно, учитывая, что уровень ожирения среди детей и подростков в период с 1999 по 2016 год значительно вырос.
Есть много простых способов улучшить уровень холестерина. Например, регулярные тренировки и здоровое питание с низким содержанием насыщенных жиров и пищевого холестерина. Оба способа отлично подходят для достижения нормального уровня холестерина и улучшения общего состояния здоровья.
Существуют также препараты, снижающие уровень холестерина, но их обычно назначают пожилым людям, а не молодым. Отличной стратегией для улучшения общего состояния здоровья и предотвращения проблем с холестерином как для детей, так и для людей других возрастов является комбинация достаточной физической нагрузки со здоровым питанием.