В прошлом году почти четверть пациентов ждали приема у специалиста более двух месяцев

В прошлом году Касса здоровья инвестировала в услуги специализированной медицинской помощи 1,1 миллиарда евро, помогая 784 592 пациентам получить необходимую медицинскую помощь. Примерно 60 процентов застрахованных лиц посетили в прошлом году прием специалиста, при этом чаще всего это были женщины и пожилые люди в возрастной группе 75+. Всего в 2023 году состоялось около 4,1 миллиона амбулаторных приемов врачей, медсестер и акушерок, что на четыре процента больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего приемов состоялось по специальностям гинекологии, офтальмологии, домашнего ухода, общей хирургии, психиатрии и ортопедии.