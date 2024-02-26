Согласно данным Кассы здоровья, жители Эстонии довольны специализированной медицинской помощью, однако проблемой остается ее доступность.
В прошлом году почти четверть пациентов ждали приема у специалиста более двух месяцев
Касса здоровья опубликовала результаты исследования, отражающего использование специализированной медицинской помощи и удовлетворенность ею в 2023 году.
В прошлом году Касса здоровья инвестировала в услуги специализированной медицинской помощи 1,1 миллиарда евро, помогая 784 592 пациентам получить необходимую медицинскую помощь. Примерно 60 процентов застрахованных лиц посетили в прошлом году прием специалиста, при этом чаще всего это были женщины и пожилые люди в возрастной группе 75+. Всего в 2023 году состоялось около 4,1 миллиона амбулаторных приемов врачей, медсестер и акушерок, что на четыре процента больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего приемов состоялось по специальностям гинекологии, офтальмологии, домашнего ухода, общей хирургии, психиатрии и ортопедии.
Исследование показало, что уровень удовлетворенности услугами специализированной медицинской помощи остается высоким, 91 процент пациентов, посетивших специалиста, остались довольны приемом. Особенно высоко пациенты (92 процента респондентов) оценили, что специалисты объясняли состояние здоровья и варианты лечения простым и понятным образом.
По словам руководителя отдела связей с партнерами Кассы здоровья Марко Тяхнаса, целью Кассы здоровья является обеспечение всех жителей Эстонии качественной и доступной специализированной медицинской помощью.
«Отрадно видеть, что наши пациенты ценят профессионализм и преданность делу специалистов, работающих в сфере специализированной медицинской помощи. Также мы выделяем их умение вовлекать пациентов в процесс лечения, что высоко оценили 76 процентов респондентов. Однако по разным причинам большим вызовом остается доступность специализированной медицинской помощи», - сказал Тяхнас.
Согласно данным системы здравоохранения, в 2023 году среднее время ожидания первичного планового приема у специалиста составило 21 день. Хотя 20 процентов пациентов смогли попасть на прием к специалисту в течение семи рабочих дней, более чем половина (57 процентов) ожидали более месяца. Почти четверть пациентов ждала приема более двух месяцев.
Уже в 2024 году бюджет Кассы здоровья будет дефицитным, что привело к сокращению объемов контрактов с поставщиками медицинских услуг. В 2025 году предполагаемый дефицит Кассы здоровья составит около 150 миллионов евро - это означает, что без дополнительного финансирования доступность медицинской помощи ухудшится еще больше, и люди будут дольше находиться в очередях и получать меньше медицинских услуг.
В 2023 году увеличилось использование электронных консультаций, предоставляя врачам общей практики и специалистам новые возможности для сотрудничества и более быстрой помощи пациентам.
«Мы активно работаем над улучшением своевременности и доступности специализированной медицинской помощи. Для этого Кассы здоровья постоянно занимается расширением возможностей электронной консультации, разработкой дистанционных услуг и способов лечения», - добавил Тяхнас.