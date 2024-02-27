ВПЧ или вирус папилломы человека вызывает в Эстонии каждый год более 300 новых случаев рака. Большинство заболеваний раком, вызванных ВПЧ, приходится на рак шейки матки у женщин, а также на рак головы и шеи, которыми чаще болеют мужчины. Вакцинация против ВПЧ позволяет защитить себя от этих видов рака.
В Эстонии каждый год более 300 человек заболевают раком, вызванным ВПЧ
Распространенность ВПЧ в Эстонии выше, чем в других странах Европы, и большинство людей заражаются им в течение жизни. ВПЧ делятся на типы с высоким и низким онкогенным риском. ВПЧ с низким онкогенным риском вызывают доброкачественные опухоли на коже и слизистых оболочках, при длительной инфекции типы с высоким онкогенным риском могут вызвать рак различных локализаций.
В Эстонии ежегодно диагностируют более 300 новых случаев рака, вызванного ВПЧ, а также, в среднем, 3200 предраковых состояний и 1100 случаев генитальных бородавок, вызванных ВПЧ. ВПЧ связан с развитием рака шейки матки, вульвы и вагины у женщин, рака пениса у мужчин, а также анального рака и рака ротовой полости и горла у обоих полов. Наиболее часто диагностируется рак шейки матки, вызванный ВПЧ, за ним следует рак ротовой полости и горла, который более распространен среди мужчин всех возрастных групп.
«С 2013 года заболеваемость раком шейки матки в Эстонии значительно снизилась благодаря скринингу, однако заболеваемость раком ротовой полости и горла, а также анальным раком растет. Кроме того, исследования показали, что у людей, ранее переболевших одним из видов рака, вызванного ВПЧ, повышен риск развития новых опухолей, связанных с ВПЧ. Также повышен риск повторного возникновения того же рака. Таким образом, бремя заболеваний, вызванных ВПЧ, связано не только с первым раком, диагностированным в течение жизни», - сказала ведущий научный сотрудник Института развития здоровья Кайре Иннос.
«Хотя для предотвращения рака шейки матки в Эстонии существует национальная программа скрининга, единственным эффективным способом предотвращения других видов рака, вызванных ВПЧ, является вакцинация. При этом вакцина против ВПЧ не только предотвращает развитие рака, но и предупреждает заражение вирусом и его распространение, тем самым помогая снизить распространение вируса, вызывающего рак», - добавила Иннос.
С этого года в Эстонии предоставляется возможность бесплатной вакцинации против ВПЧ как для мальчиков, так и для девочек в возрасте 12-18 лет. Согласно данным последних исследований, достаточно одной дозы вакцины, чтобы получить защиту более, чем на 10 лет.
«Важно, чтобы родители не откладывали вакцинацию ребенка, а делали это, по возможности, в возрасте 12-14 лет - чем раньше сделана вакцина, тем сильнее защита от нее», - сказала главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Согласно научным данным, 90% всех случаев рака шейки матки, 63% случаев рака ротовой полости и горла у женщин и 72% у мужчин, 74% случаев рака влагалища и 28% случаев рака вульвы, 90% случаев анального рака у женщин и 85% у мужчин, а также 50% случаев рака пениса связаны с инфекцией ВПЧ.
По данным государственного регистра раковых заболеваний, в 2021 году в Эстонии было диагностировано 122 случая рака шейки матки, 195 случаев рака ротовой полости и горла, 21 случай анального рака, 35 случаев рака вульвы и влагалища и 15 случаев рака пениса. Оценочные затраты на лечение болезней, вызванных ВПЧ, составляют 6,8 миллиона евро в год, из которых 81% приходится на лечение рака.