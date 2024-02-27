Избегайте этого популярного лакомства, если у вас высокое кровяное давление

«Людям, которые уже борются с высоким кровяным давлением, следует избегать продуктов, содержащих экстракт лакрицы», - призвала автор исследования Элина Хаутамяки. Лакричные продукты, продающиеся в магазинах, обычно изготавливаются из сушеного лакричного корня. Экстракт лакрицы обычно используется в качестве подсластителя или усилителя вкуса в сладостях, кондитерских изделиях, жевательной резинке, напитках, травяных чаях, жевательном табаке, натуральных лекарствах и сиропе от кашля.

Участникам исследования разрешалось съедать 120-300 граммов лакрицы каждый день в течение двух недель. В течение этого времени им ежедневно измеряли кровяное давление. Выяснилось, что за это время повысилось как артериальное давление, так и жесткость артерий, а значит, увеличилась нагрузка на сердце. Считается, что лакрица повышает кровяное давление в основном из-за высокого содержания натрия.

Хаутамяки отметила, что содержание экстракта лакрицы варьируется от продукта к продукту, но эта информация обычно не указывается на упаковке, поэтому рядовой потребитель не знает о ней. Поскольку люди имеют разную чувствительность к экстракту лакрицы, также трудно определить безопасное количество, которое можно однозначно употреблять как здоровым людям, так и людям с высоким кровяным давлением. Людям с нормальным артериальным давлением Хаутамяки рекомендовала употреблять лакричные продукты умеренно и время от времени, а не ежедневно.

Влияние лакрицы на кровяное давление может длиться несколько недель. По словам Хаутамяки, при измерении артериального давления важно учитывать, ел ли человек лакрицу в последнее время, чтобы диагноз не был поставлен быстро и ошибочно.