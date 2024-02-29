ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ! ⟩ Этот запах может остановить развитие раковых клеток

«Тот факт, что воздействие одоранта может напрямую изменить экспрессию генов даже в тканях, не имеющих рецепторов запаха, стал полной неожиданностью», - заявил клеточный биолог, профессор молекулярной биологии Калифорнийского университета и старший автор исследования Анандасанкар Рэй. Об этом сообщил журнал Science Alert.

В ходе исследования плодовые мухи и мыши подвергались воздействию паров диацетила в течение пяти дней. Диацетил - летучее соединение, выделяемое дрожжами из сброженных фруктов. Исторически его использовали для придания маслянистого аромата таким продуктам, как попкорн, а также его можно найти в электронных сигаретах. Это также побочный продукт пивоварения.