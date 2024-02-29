Согласно новому исследованию, запахи, например, исходящие от созревающих фруктов или ферментированных продуктов, могут привести к изменениям в экспрессии генов в клетках.
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ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ! ⟩ Этот запах может остановить развитие раковых клеток
«Тот факт, что воздействие одоранта может напрямую изменить экспрессию генов даже в тканях, не имеющих рецепторов запаха, стал полной неожиданностью», - заявил клеточный биолог, профессор молекулярной биологии Калифорнийского университета и старший автор исследования Анандасанкар Рэй. Об этом сообщил журнал Science Alert.