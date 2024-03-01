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Здоровье

В Эстонии резко выросло число заболевших гриппом

rus.postimees.ee
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Грипп.
Грипп. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 379 случаев заболевания гриппом, неделей ранее сообщалось о 334 случаях, пишет Rus.ERR.

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 189 случаев заболевания гриппом (в предыдущие семь дней – 157), сообщает Департамент здоровья.

При этом интенсивность заболевания гриппа остается стабильной, распространение – широкое.

Вирус гриппа по-прежнему распространяется во всех возрастных группах. В последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 97 пациентов.

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