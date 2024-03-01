В Эстонии резко выросло число заболевших гриппом

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 189 случаев заболевания гриппом (в предыдущие семь дней – 157), сообщает Департамент здоровья.

Вирус гриппа по-прежнему распространяется во всех возрастных группах. В последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 97 пациентов.