На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 379 случаев заболевания гриппом, неделей ранее сообщалось о 334 случаях, пишет Rus.ERR.
В Эстонии резко выросло число заболевших гриппом
Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 189 случаев заболевания гриппом (в предыдущие семь дней – 157), сообщает Департамент здоровья.
При этом интенсивность заболевания гриппа остается стабильной, распространение – широкое.
Вирус гриппа по-прежнему распространяется во всех возрастных группах. В последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 97 пациентов.