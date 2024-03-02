Магний имеет чрезвычайно большое значение для поддержания многих жизненно важных функций организма и его регулярное потребление необходимо для нашего здоровья.
Какова польза магния для здоровья и откуда его можно получить?
Высокое содержание железа в зеленолистных овощах, бобовых, орехах, семенах и различных цельнозерновых продуктах, пишет Medical News Bulletin. Магний содержат и в меньшем количестве йогурт, молоко и рыба.
Польза магния для здоровья во многом объясняется его ролью в содействии различным биохимическим процессам и ферментам. Эти реакции участвуют во многих функциях, включая синтез белка, работу мышц и нервов, а также регуляцию уровня глюкозы в крови и артериального давления.
Железо помогает при сокращении мышц, включая сокращение сердечной мышцы и нервов. Кроме того, магний способствует укреплению костей.
Рекомендуемая суточная доза для мужчин старше 30 лет составляет 420 мг в сутки, для женщин - 320 мг в сутки (для беременных - 360 мг).
Мужчинам 19–30 лет рекомендуется употреблять 400 мг магния в сутки, женщинам 310 мг и беременным 350 мг. Подросткам в возрастной группе 14-18 лет, рекомендуется принимать 410 мг магния парням и 360 мг девушкам.
Риск передозировки магния, содержащегося в пище, невелик, поскольку почки перерабатывают и выводят избыток магния из пищи с мочой, поэтому летальная доза для человека не установлена. Однако употребление очень высоких доз железа из таких добавок, как оксид магния или хлорид магния, может вызвать побочные эффекты, такие как диарея, тошнота или спазмы желудка.
Полезные свойства магния для предотвращения болезней сердца и диабета
Исследования показывают, что потребление железа связано со снижением риска развития диабета второго типа. Это может быть связано с тем, что магний помогает ферментам, которые метаболизируют глюкозу.
Также было изучено, что увеличение потребления магния может быть связано с увеличением минеральной плотности костей. Было обнаружено, что более высокие уровни магния могут быть связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Как проявляется дефицит магния?
Тяжелый дефицит магния у здорового человека встречается редко, но он может возникнуть у людей, которые постоянно потребляют мало железа, имеют определенные хронические заболевания или принимают определенные лекарства.
Группу риска составляют люди с диабетом второго типа, у которых может быть повышен риск выведения магния через мочеиспускание, поскольку высокий уровень глюкозы в почках в результате высокого уровня сахара в крови может увеличить выведение с мочой. Это, в свою очередь, может создать риск дефицита магния.
Люди с хронической алкогольной зависимостью часто подвергаются повышенному риску дефицита магния из-за множества факторов. Регулярное чрезмерное употребление алкоголя может вызвать побочные эффекты, включая проблемы с почками, желудочно-кишечным трактом и дефицит питательных веществ; они могут снизить уровень магния у некоторых людей.