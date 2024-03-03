Большинство людей испытали эту проблему на себе: хотя вы и прикладываете усилия, чтобы похудеть, все равно ничего не получается, пишет Eatthis. Вот 11 наиболее распространенных ошибок, которые допускают люди, сидящие на диете.
11 распространенных ошибок при похудении
1. Вы добавляете заправку для салата почти в каждый прием пищи
«Конечно, есть салат полезно, но если вы добавляете заправку к большинству продуктов, вы потребляете сотни дополнительных калорий», - сказала диетолог Джулианна Хевер.
«В чашке масла содержится 2000 килокалорий, и его очень легко переесть. Вместо жирных соусов выбирайте соусы с пониженным содержанием жира».
2. Вы едите мясо каждый день
Недавнее исследование с участием 14 тысяч человек показало, что у людей, которые ели мясо каждый день, риск ожирения был на 27 процентов выше.
«Многие исследования ясно показывают, что люди с растительными предпочтениями в питании имеют более низкий индекс массы тела и количество жира в организме». Хевер добавляет, что если вы посмотрите на недавнее исследование с участием 55 тысяч женщин, оно показало, что чем меньше человек потребляет продукты животного происхождения, тем ниже уровень избыточного веса и ожирения.
3. Вы завтракаете и обедаете за рабочим столом
Очень важно, чтобы во время приема пищи внимание всегда было на еде. Это важный ключевой момент в похудении. Если человек ест медленно, он получает больше удовольствия от еды и быстрее замечает, когда его желудок уже полон.
4. Вы едите стоя
Калории также поступают от еды стоя. Некоторые люди могут так съесть целую пачку чипсов или других ненужных перекусов. Однако лучше всего есть сидя, чтобы не переедать и контролировать объемы еды.
5. Вы покупаете продукты, на которых написано, что они не содержат сахара, жиров и глютена
Если вы хотите похудеть и быть здоровым, вам нужно прекратить это. Перед покупкой необходимо прочесть на упаковке, что на самом деле содержит продукт. К сожалению, многие заявления о вреде для здоровья на этикетках не всегда верны. Самое главное - проверять все самостоятельно, ведь, например, продукты без сахара могут содержать заменитель сахара, еще более вредный для здоровья, чем обычный белый сахар.
6. У вас слишком большие порции еды
Исследования показали, что если человек ест из большой тарелки, ему гораздо легче переедать. Так что, возможно, вы захотите использовать маленькие тарелки и миски.
7. Вы пьете калории
Иногда легко забыть, сколько калорий содержат разные напитки. Замените все сладкие напитки, соки и сладкие чаи водой.
8. Вы пропускаете приемы пищи
Пропуск приема пищи может показаться простым способом похудеть, но, скорее всего, позже вы почувствуете еще больший голод, и начнете переедать. Кроме того, обмен веществ также замедляется, если между приемами пищи проходит более четырех-пяти часов.
9. Не воздерживайтесь от любимых блюд
Исследования доказали, что если человек полностью отказывается от любимых продуктов, в какой-то момент наступает переломный момент и может произойти переедание. Вместо того, чтобы полностью отказываться от любимых блюд, позвольте себе минимальное количество еды, которую вы действительно любите. Это может быть кусочек шоколада, стаканчик любимого напитка или небольшая тарелка любимых чипсов.
10. Вы съедаете намного больше, когда идете в ресторан
Всегда лучше приготовить еду самостоятельно. Исследования подтверждают, что большинство людей едят в ресторанах как минимум на 200 килокалорий больше, чем дома.
11. Вы поздно ложитесь спать, даже если вам приходится рано вставать
Если человек спит менее семи часов, это сильно влияет на обмен веществ. Сон играет большую роль в потере веса и помогает контролировать гормоны.