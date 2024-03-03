11 распространенных ошибок при похудении

1. Вы добавляете заправку для салата почти в каждый прием пищи

«Конечно, есть салат полезно, но если вы добавляете заправку к большинству продуктов, вы потребляете сотни дополнительных калорий», - сказала диетолог Джулианна Хевер.

«В чашке масла содержится 2000 килокалорий, и его очень легко переесть. Вместо жирных соусов выбирайте соусы с пониженным содержанием жира».

2. Вы едите мясо каждый день

Недавнее исследование с участием 14 тысяч человек показало, что у людей, которые ели мясо каждый день, риск ожирения был на 27 процентов выше.

«Многие исследования ясно показывают, что люди с растительными предпочтениями в питании имеют более низкий индекс массы тела и количество жира в организме». Хевер добавляет, что если вы посмотрите на недавнее исследование с участием 55 тысяч женщин, оно показало, что чем меньше человек потребляет продукты животного происхождения, тем ниже уровень избыточного веса и ожирения.

3. Вы завтракаете и обедаете за рабочим столом

Очень важно, чтобы во время приема пищи внимание всегда было на еде. Это важный ключевой момент в похудении. Если человек ест медленно, он получает больше удовольствия от еды и быстрее замечает, когда его желудок уже полон.

4. Вы едите стоя