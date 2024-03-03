Кому следует избегать кофеина?

«Людям, страдающим тревожностью или депрессией, а также людям с проблемами мочевого пузыря, следует ограничить потребление кофе. Больные глаукомой должны учитывать, что кофеин повышает внутриглазное давление, которое остается высоким в течение трех часов после употребления кофе. При некоторых сердечных заболеваниях, таких как чрезмерно учащенное сердцебиение, кофеин может усугубить состояние. У людей с проблемами артериального давления, которые не пьют кофе регулярно, кофеин может повысить давление. Однако на тех, кто привык выпивать чашку кофе в день, это не влияет. При синдроме раздраженного кишечника избыток кофеина может вызвать или усугубить диарею. Людям с остеопорозом определенно не следует выпивать более двух чашек кофе в день, потому что кофеин выводит кальций из организма», - перечисляет она многочисленные состояния, при которых следует сократить или вообще избегать употребления кофеина.