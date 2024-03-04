Эндометриоз - это встречающееся у женщин хроническое заболевание, при котором ткань, подобная слизистой оболочке матки (эндометрию), очагами располагается за пределами самой матки, пишет доктор Ида-Таллиннской центральной больницы Дарья Удалова в связи месяцем профилактики эндометриоза.
Коварный женский враг: что такое эндометриоз и чем он опасен?
Эндометриоз преимущественно наблюдается у женщин репродуктивного возраста, у которых еще происходят менструации. В редких случаях симптомы наблюдаются и после наступления менопаузы (после прекращения менструаций) или до менархе (то есть до начала менструаций).
Точная распространенность этого заболевания неизвестна, но предполагается, что оно затрагивает примерно 2-10% женщин репродуктивного возраста.
Чаще всего очаги эндометриоза можно найти в яичниках, матке, маточных связках, маточных трубах, на внутренней поверхности брюшины в области малого таза. Реже они обнаруживаются в кишечнике, в операционных рубцах, мочевых путях, шейке матки и влагалище. Теоретически очаги эндометриоза могут располагаться во всех тканях. Эндометриоидная ткань ведет себя подобно слизистой оболочке в полости матки, то есть под воздействием женских гормонов в различных фазах менструального цикла отмечается разрастание и частичное отторжение таких очагов - кровотечение.
Около 20-25% женщин с эндометриозом не имеют жалоб. Основная жалоба - боль, которая возникает у 73% женщин с эндометриозом. Характерно, что боли возникают или усиливаются циклически (боль усиливается за одну-два дня до менструации, сильно сохраняется на протяжении всей менструации, а иногда и через несколько дней после менструации). У 25% женщин с эндометриозом возникают проблемы с зачатием. Реже возникают расстройства пищеварения и мочеиспускания, болезненность полового акта, постоянная усталость, боли в пояснице, обильные менструации. В случае появления вышеперечисленных симптомов следует обратиться к гинекологу для осмотра и при необходимости получить соответствующее лечение.
Эндометриоз часто трудно диагностировать, поскольку симптомы очень неспецифичны и проявляются у женщин по-разному. Обычно первое подозрение у врача возникает на основании жалоб пациента. Иногда возможна диагностика во время операции. Для подтверждения диагноза используется гинекологическое УЗИ. В отдельных случаях для уточнения диагноза применяют МРТ и лапароскопию.
Цель лечения - максимально уменьшить боль, повысить вероятность наступления беременности и улучшить качество жизни женщины. Для лечения применяют обезболивающие, которые снимают боль, усиливающуюся во время менструации, но их применение кратковременно и влияние на само заболевание отсутствует. В связи с тем, что эндометриоз хроническое заболевание, которое невозможно вылечить, но есть возможность уменьшить распространение очагов, применяется гормональное лечение, которое подходит для длительного применения. В особых случаях показано оперативное лечение. Для того, чтобы получить соответствующую помощь, следует обратиться к гинекологу.