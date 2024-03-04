Коварный женский враг: что такое эндометриоз и чем он опасен?

Эндометриоз преимущественно наблюдается у женщин репродуктивного возраста, у которых еще происходят менструации. В редких случаях симптомы наблюдаются и после наступления менопаузы (после прекращения менструаций) или до менархе (то есть до начала менструаций).

Точная распространенность этого заболевания неизвестна, но предполагается, что оно затрагивает примерно 2-10% женщин репродуктивного возраста.

Чаще всего очаги эндометриоза можно найти в яичниках, матке, маточных связках, маточных трубах, на внутренней поверхности брюшины в области малого таза. Реже они обнаруживаются в кишечнике, в операционных рубцах, мочевых путях, шейке матки и влагалище. Теоретически очаги эндометриоза могут располагаться во всех тканях. Эндометриоидная ткань ведет себя подобно слизистой оболочке в полости матки, то есть под воздействием женских гормонов в различных фазах менструального цикла отмечается разрастание и частичное отторжение таких очагов - кровотечение.