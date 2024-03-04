Бесплатно вакцинироваться против ВПЧ теперь смогу и подростки в возрасте 15-18 лет

Для вакцинации несовершеннолетних необходимо согласие родителей, лица старше 18 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.

«В Эстонии до сих пор бесплатно вакцинировались только девочки в возрасте 12-14 лет. Однако предыдущая практика вакцинации девочек показала, что интерес к вакцинации в семье часто возникает только когда ребенку исполняется 15-16 лет и вакцинация становится платной», - говорит член комиссии по иммунопрофилактике, семейный врач доктор Пирет Роспу.

По ее словам, теперь целевые группы для бесплатной вакцинации расширены, и новую возможность получают также 15-18-летние, которые ранее не были вакцинированы. «Тем не менее, мы рекомендуем не откладывать вакцинацию и делать ее как можно раньше, так как вакцинация в более молодом возрасте более эффективна и обеспечивает долгосрочную защиту», - уточняет она.

ВПЧ угрожает как мужчинам, так и женщинам. В Эстонии ежегодно диагностируется более 300 новых случаев рака, вызванного ВПЧ, а также около 3200 предраковых состояний и 1100 случаев генитальных бородавок, вызванных ВПЧ.

Наиболее часто диагностируется рак шейки матки, вызванный ВПЧ, за ним следует рак полости рта и горла, который чаще встречается у мужчин.