С этого года все мальчики и девочки в возрасте 15-18 лет, которые ранее не были вакцинированы, смогут бесплатно прививаться против ВПЧ, или вируса папилломы человека, наряду с 12-14-летними мальчиками и девочками.
Бесплатно вакцинироваться против ВПЧ теперь смогу и подростки в возрасте 15-18 лет
Для вакцинации несовершеннолетних необходимо согласие родителей, лица старше 18 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.
«В Эстонии до сих пор бесплатно вакцинировались только девочки в возрасте 12-14 лет. Однако предыдущая практика вакцинации девочек показала, что интерес к вакцинации в семье часто возникает только когда ребенку исполняется 15-16 лет и вакцинация становится платной», - говорит член комиссии по иммунопрофилактике, семейный врач доктор Пирет Роспу.
По ее словам, теперь целевые группы для бесплатной вакцинации расширены, и новую возможность получают также 15-18-летние, которые ранее не были вакцинированы. «Тем не менее, мы рекомендуем не откладывать вакцинацию и делать ее как можно раньше, так как вакцинация в более молодом возрасте более эффективна и обеспечивает долгосрочную защиту», - уточняет она.
ВПЧ угрожает как мужчинам, так и женщинам. В Эстонии ежегодно диагностируется более 300 новых случаев рака, вызванного ВПЧ, а также около 3200 предраковых состояний и 1100 случаев генитальных бородавок, вызванных ВПЧ.
Наиболее часто диагностируется рак шейки матки, вызванный ВПЧ, за ним следует рак полости рта и горла, который чаще встречается у мужчин.
«ВПЧ - это очень широко распространенный вирус в Эстонии. Лечения против него нет, поэтому вакцинация - единственный эффективный способ защитить себя от заражения и возможного развития рака, - говорит Роспу. - На сегодняшний день различные научные исследования подтвердили, что вакцина против ВПЧ безопасна и очень эффективна. Вакцинация может предотвратить более 90% заболеваний, вызванных ВПЧ. Исследования подтверждают, что при достаточном охвате возможно значительное снижение распространения вируса, вызывающего рак, во всем населении».
По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в Эстонии охват вакцинацией против ВПЧ в разных возрастных группах различен, но за последние годы быстро вырос.
«В настоящее время средний охват целевой группы для бесплатной вакцинации против ВПЧ составляет более 60 процентов. Исходя из научной литературы и опыта других стран, возможно достичь значительного снижения распространения вируса и заболеваемости раком населении при охвате не менее 80 процентов», - говорит Мари-Анне Хярма.
«Учитывая, что в Эстонии бесплатная вакцинация стала доступна значительно позже, чем во многих других странах, мы быстро достигли довольно высокого уровня охвата. Мы надеемся, что расширение целевой группы для бесплатной вакцинации поможет еще больше повысить этот уровень, чтобы снизить распространение ВПЧ и в Эстонии», - добавила Хярма.
Вакцинация против ВПЧ обычно проводится в школах. Школьная медсестра информирует о возможности вакцинации и запрашивает на это согласие родителей. В обоснованных случаях возможна вакцинация у семейного врача. Для вакцинации несовершеннолетних в школе необходимо согласие родителей, но в медицинском центре вакцинацию можно проводить, исходя из способности подростка к осмысленному решению. Лица старше 18 лет могут решать о вакцинации самостоятельно.
Дополнительную информацию о вакцинации против ВПЧ можно получить у школьной медсестры или прочитать на веб-сайте: www.vaktsineeri.ee/hpv.