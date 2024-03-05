В Финляндии разразилась эпидемия чесотки, это пока не привело к существенному росту заражения в Эстонии, но чтобы держать ситуацию под контролем, стоит проявлять бдительность и придерживаться мер профилактики и лечения, пишет Tartu Postimees.
Вспышка чесотки у северных соседей может докатиться и до Эстонии
Чесотка – инфекционное заболевание, но болезнь вызывают не вирус или бактерии, а многоклеточный организм – чесоточный клещ, пояснил завотделением клиники Тартуского университета Вильяр Якс. Чесотка – одно из самых распространенных заболеваний кожи, вызываемых многоклеточными организмами.
По словам Якса, роста распространения чесотки в Эстонии на данный момент не наблюдается, но поскольку между Эстонией и Финляндией хорошие отношения и люди много путешествуют, стоит проявить бдительность и в случае сомнений обратиться к врачу. Раннее выявление чесотки помогает ограничить распространение заболевания: чем меньше сыпи, тем легче лечить заболевание.
Чесоточные клещи передаются от человека к человеку при физическом контакте, но для этого, по мнению Якса, контакт должен быть продолжительным - например, при рукопожатии крайне маловероятно заразиться чесоткой. Инфекционный период длится до тех пор, пока лечение не уничтожит клещей и их яйца.
Чесотка характеризуется сыпью и зудом. По словам Якса, сыпь нечеткая, поэтому не следует сравнивать свою ситуацию с фотографиями, найденными в интернете. Лучше в случае сомнения обратиться к семейному врачу, который назначит лечение, а при необходимости направит к специалисту.
Чесотка – заболевание, имеющее довольно плохую репутацию в обществе и часто связываемое с неряшливостью или грязью. Однако это не так, и чесотка не выбирает людей по образу жизни.
Трудно подсчитать, сколько людей заражено чесоткой в Эстонии, поскольку с 2013 года их больше не ставят на учет. По словам консультанта отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Донченко, департамент занимается вспышками чесотки, рассматривая каждую ситуацию отдельно. Если, например, в школе произошла вспышка чесотки и поступило уведомление в департамент, проводится эпидемиологическое исследование. При этом выясняются обстоятельства заражения и источник заражения, а также даются рекомендации по борьбе с распространением заболевания.
По мнению Донченко, окончание школьных каникул может повлиять на распространение чесотки. «На этом этапе родители обязаны следить за тем, есть ли у детей симптомы, чтобы как можно скорее начать лечение и принять профилактические меры для предотвращения распространения инфекции», – сказала она.
Всю одежду и постельное белье, с которыми контактировал зараженный человек, необходимо стирать водой температурой не ниже 60 градусов. Вещи, которые нельзя стирать, следует положить на неделю в полиэтиленовый пакет и оставить при комнатной температуре.
Помимо неприятных ощущений, чесотка, скорее всего, влияет и на психическое здоровье инфицированного человека. «Зуд мешает людям спать, они не отдыхают и нервничают, – отметил Якс. – Психорогически это также тяжелое заболевание».