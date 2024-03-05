Вспышка чесотки у северных соседей может докатиться и до Эстонии

Чесотка – инфекционное заболевание, но болезнь вызывают не вирус или бактерии, а многоклеточный организм – чесоточный клещ, пояснил завотделением клиники Тартуского университета Вильяр Якс. Чесотка – одно из самых распространенных заболеваний кожи, вызываемых многоклеточными организмами.

По словам Якса, роста распространения чесотки в Эстонии на данный момент не наблюдается, но поскольку между Эстонией и Финляндией хорошие отношения и люди много путешествуют, стоит проявить бдительность и в случае сомнений обратиться к врачу. Раннее выявление чесотки помогает ограничить распространение заболевания: чем меньше сыпи, тем легче лечить заболевание.

Чесоточные клещи передаются от человека к человеку при физическом контакте, но для этого, по мнению Якса, контакт должен быть продолжительным - например, при рукопожатии крайне маловероятно заразиться чесоткой. Инфекционный период длится до тех пор, пока лечение не уничтожит клещей и их яйца.

Чесотка характеризуется сыпью и зудом. По словам Якса, сыпь нечеткая, поэтому не следует сравнивать свою ситуацию с фотографиями, найденными в интернете. Лучше в случае сомнения обратиться к семейному врачу, который назначит лечение, а при необходимости направит к специалисту.

Чесотка – заболевание, имеющее довольно плохую репутацию в обществе и часто связываемое с неряшливостью или грязью. Однако это не так, и чесотка не выбирает людей по образу жизни.