Плохой сон может привести к неожиданным последствиям

Ложная память - это психологический феномен, при котором человек вспоминает событие, которого никогда не было, или реальное событие, которое сильно отличается от того, как оно происходило.

Какова связь между сном и ложными воспоминаниями? Мартин Сили объяснил, что фаза быстрого сна (REM) – это время, когда сны наиболее яркие, а мозг наиболее активен. В это время мозг обрабатывает и хранит воспоминания о прошедшем дне. Однако если вы лишены сна, эта функция недоступна. Это означает, что воспоминания запоминаются хуже, а информация не сохраняется.

Частое употребление бокала вина перед сном может показаться хорошим способом расслабиться, но Сили предупреждает, что это имеет обратный эффект. Хотя алкоголь может вызвать сонливость, он нарушает цикл REM и, следовательно, влияет на функцию памяти.

Гиппокамп участвует в процессе обучения и формирования памяти, поэтому он необходим для восстановления долгосрочной памяти. Исследования показали, что алкоголь нарушает работу гиппокампа, поэтому при употреблении алкоголя воспоминания могут быть размытыми. Когда мы спим, гиппокамп укрепляет нейронные связи, воспроизводя впечатления, как в кино. Затем мозг выделяет важные детали, уточняя образы памяти и удаляя неактуальную информацию.

Формирование ложных воспоминаний может быть обычным явлением при регулярном и длительном недосыпании. Сили рекомендует спать не менее 7-8 часов каждую ночь, чтобы предотвратить данное явление. Кроме того, необходимо составить правильный график сна и придерживаться его даже в выходные дни. Конечно, не стоит забывать о физических упражнениях и правильном питании, пишет Huffpost.