В опасной ситуации может быть нарушена способность быстро реагировать, поэтому полезно знать, как вести себя в случае возможного отравления. В некоторых случаях отравление нельзя распознать мгновенно и помощь может не успеть вовремя.
Как вести себя в случае отравления?
«Есть разные признаки отравления, потому что существует множество причин отравиться. Рвоту можно считать самым заметным симптомом отравления. Отравление следует заподозрить, если вы чувствуете раздражение на коже, глазах, дыхательных путях, во рту или желудке. Затрудненное глотание, повышенное слюноотделение и внезапное изменение голоса также могут быть признаком отравления. У пожилых людей симптомом отравления также может быть, если у человека внезапно изменилось поведение или он стал вялым», - описала возможные симптомы отравления Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравления Департамента здоровья.
Если вы отравились, действуйте следующим образом:
- Определите, что вы проглотили, и прополощите рот водой,
- Удалите остатки химикатов или лекарств изо рта,
- При проглатывании едких веществ дайте пострадавшему выпить воды небольшими глотками, но не более одного стакана или 240 мл.
- Позвоните в Информационный центр по отравлениям по номеру 16662, чтобы узнать опасность происшествия и дальнейшие инструкции.
«В Информационный центр по отравлениям необходимо немедленно обращаться, если вы приняли более двух регулярных доз лекарств или принимаете лекарства, которые по рецепту выписаны другому человеку. Также необходимо позвонить, если в результате смешивания или применения различных химикатов возник вред для здоровья. Поскольку в экстренной ситуации нарушена способность быстро реагировать, стоит прямо сейчас сохранить в телефоне номер Информационного центра по отравлениям - 16662», - добавила Маре Одер.
«Если человек проглотил какое-то ядовитое вещество, нельзя пытаться вызвать у него рвоту. Это может принести больше вреда, чем пользы. Также не пытайтесь нейтрализовать проглоченное вещество. Такой химический эксперимент, скорее всего, будет опасен для жизни», - сказала Маре Одер.
В каждом доме должно быть не менее 50 граммов активированного угля для оказания первой помощи. Активированный уголь является важным средством первой помощи при многих отравлениях, в том числе при проглатывании опасных количеств лекарств или употреблении в пищу, например ядовитого растения. Однако активированный уголь противопоказан при проглатывании химического вещества. Инструкции по использованию активированного угля можно найти на сайте Информационного центра по отравлениям 16662.ee или по телефону 16662.
В случае отравления или подозрения на отравление звоните на круглосуточную горячую линию по телефону 16662. Звонки анонимны и по цене местного звонка (звонок из зарубежной страны по номеру +372 79 43 79 4).
Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в третью неделю марта и отмечает открытие первого в мире токсикологического центра в Америке в 1961 году. Цель токсикологической недели – повысить осведомленность населения об отравлениях, снизить их количество и разработать профилактические мероприятия.