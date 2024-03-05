Как вести себя в случае отравления?

В каждом доме должно быть не менее 50 граммов активированного угля для оказания первой помощи. Активированный уголь является важным средством первой помощи при многих отравлениях, в том числе при проглатывании опасных количеств лекарств или употреблении в пищу, например ядовитого растения. Однако активированный уголь противопоказан при проглатывании химического вещества. Инструкции по использованию активированного угля можно найти на сайте Информационного центра по отравлениям 16662.ee или по телефону 16662.

В случае отравления или подозрения на отравление звоните на круглосуточную горячую линию по телефону 16662. Звонки анонимны и по цене местного звонка (звонок из зарубежной страны по номеру +372 79 43 79 4).

Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в третью неделю марта и отмечает открытие первого в мире токсикологического центра в Америке в 1961 году. Цель токсикологической недели – повысить осведомленность населения об отравлениях, снизить их количество и разработать профилактические мероприятия.