Девять признаков хронического стресса

Обычный стресс чаще всего связан с конкретной ситуацией, событием или несчастным случаем, но, когда стресс продолжается в течение длительного периода времени, он может повлиять на здоровье человека. Например, было обнаружено, что эпидемии, стихийные бедствия, протесты, глобальное потепление и другие события, влияющие на мир, значительно увеличивают риск хронического стресса, поскольку они не являются проблемами, которые можно быстро решить.