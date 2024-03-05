Medical Daily сообщает, что важно распознавать признаки хронического стресса, чтобы предотвратить более серьезные проблемы.
Девять признаков хронического стресса
Исследователи обнаружили, что хронический стресс увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и проблем с психическим здоровьем. Он также уменьшает объем памяти, качество сна, концентрацию и увеличивает расстройство настроения.
Обычный стресс чаще всего связан с конкретной ситуацией, событием или несчастным случаем, но, когда стресс продолжается в течение длительного периода времени, он может повлиять на здоровье человека. Например, было обнаружено, что эпидемии, стихийные бедствия, протесты, глобальное потепление и другие события, влияющие на мир, значительно увеличивают риск хронического стресса, поскольку они не являются проблемами, которые можно быстро решить.
Чтобы отличить хронический стресс от обычного, исследователи выделили основные симптомы хронического стресса:
- Трудно сконцентрироваться на работе;
- Ослабленный иммунитет и частые заболевания;
- Увеличение потребления алкоголя или табачных изделий;
- Увеличение веса и эмоциональное питание;
- Частые боли в суставах, мышцах и шее;
- Чувство беспомощности;
- Трудно принимать решения и нежелание строить планы;
- Проблемы с кожей, такие как сыпь, прыщи или выпадение волос;
- Снижение полового влечения.