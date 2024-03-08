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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии продолжает снижаться

rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение.
Коронавирусное отделение. Фото: Tairo Lutter

За минувшую неделю в Эстонии выявили около 200 новых случаев заражения коронавирусом, что на 22% меньше, чем в предыдущие семь дней, пишет Rus.ERR.

С 26 февраля по 3 марта в стране зарегистрировали 196 новых случаев заражения COVID-19, что на 22,2% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

Заболеваемость снизилась в большинстве возрастных групп.

По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 23 пациента (неделей ранее 32) с коронавирусом.

За неделю, по предварительным данным, скончался один пациент с коронавирусом.

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