За минувшую неделю в Эстонии выявили около 200 новых случаев заражения коронавирусом, что на 22% меньше, чем в предыдущие семь дней, пишет Rus.ERR.
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии продолжает снижаться
С 26 февраля по 3 марта в стране зарегистрировали 196 новых случаев заражения COVID-19, что на 22,2% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.
Заболеваемость снизилась в большинстве возрастных групп.
По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 23 пациента (неделей ранее 32) с коронавирусом.
За неделю, по предварительным данным, скончался один пациент с коронавирусом.