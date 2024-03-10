Употребление горячего молока перед сном может иметь лишь психологический эффект, а короткий дневной сон не испортит ночной.
Шесть распространенных мифов о сне, которые не имеют под собой оснований
У каждого есть свои убеждения о том, что обеспечивает им хороший сон. Портал Men's Health с помощью научных исследований опровергает некоторые из самых распространенных мифов о сне.
1. Всем необходимо восемь часов в сутки
Потребность во сне зависит от множества факторов, включая генетику. Мы все разные, и во многом это определяется генетически, объясняет эксперт по сну Нил Стэнли изданию Independent. Обращая внимание на то, во сколько вы ложитесь спать, сколько часов спите ночью и насколько отдохнувшими чувствуете себя после этого, можно найти идеальное количество сна для себя.
2. Употребление горячего молока способствует сну
Нет научной основы, подтверждающей, что употребление молока помогает заснуть, утверждают исследователи из Университета Арканзаса. В блоге университета объясняется, что миф возник на основе того факта, что в молоке содержатся следы триптофана - аминокислоты, которую организм использует для производства серотонина и мелатонина, помогающих нам засыпать. Однако в молоке недостаточно триптофана, чтобы нас усыпить.
3. Сыр вызывает кошмары
Хотя люди обвиняют употребление жирного сыра вечером в плохих снах, диетолог Джой Дюбост утверждает, что нет доказательств, поддерживающих эту идею. Исследователи считают, что у людей с непереносимостью лактозы сон может быть нарушен после употребления молочных продуктов. Но не из-за кошмаров, а из-за газов, вздутия живота и спазмов.
4. Дремота нарушает ночной сон
Хотя считается, что дневной сон негативно влияет на ночной сон, легкая дрема не мешает засыпанию, утверждает Институт исследования сна США. На самом деле наши внутренние часы настроены так, что мы становимся сонными после обеда. Лучше всего вздремнуть на короткие 20 минут, так как это не позволит спящему войти в фазу REM-сна или глубокого сна, что может вызывать усталость после пробуждения.
5. Сонливость зависит от того, сколько вы спите каждую ночь
Вполне возможно спать восемь или девять часов и все равно чувствовать усталость, если вы страдаете от расстройств сна, таких как апноэ во сне. Это состояние вызывает ночные паузы в дыхании и повторное пробуждение. Из-за апноэ во сне трудно погрузиться в глубокий сон, и появляется дневная усталость.
6. Не все люди видят сны
Согласно организации по повышению осведомленности потребителей Better Sleep Council, 122 миллиона американцев считают, что никогда не видят снов. Однако исследователи полагают, что все люди их видят, и согласно Институту исследования сна, в среднем человек видит от четырех до шести снов во время фазы REM-сна. Некоторые люди просто не помнят утром, что видели сны, и неясно, почему некоторые люди лучше запоминают сны.