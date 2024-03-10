Шесть распространенных мифов о сне, которые не имеют под собой оснований

У каждого есть свои убеждения о том, что обеспечивает им хороший сон. Портал Men's Health с помощью научных исследований опровергает некоторые из самых распространенных мифов о сне.

1. Всем необходимо восемь часов в сутки

Потребность во сне зависит от множества факторов, включая генетику. Мы все разные, и во многом это определяется генетически, объясняет эксперт по сну Нил Стэнли изданию Independent. Обращая внимание на то, во сколько вы ложитесь спать, сколько часов спите ночью и насколько отдохнувшими чувствуете себя после этого, можно найти идеальное количество сна для себя.

2. Употребление горячего молока способствует сну

Нет научной основы, подтверждающей, что употребление молока помогает заснуть, утверждают исследователи из Университета Арканзаса. В блоге университета объясняется, что миф возник на основе того факта, что в молоке содержатся следы триптофана - аминокислоты, которую организм использует для производства серотонина и мелатонина, помогающих нам засыпать. Однако в молоке недостаточно триптофана, чтобы нас усыпить.

3. Сыр вызывает кошмары

Хотя люди обвиняют употребление жирного сыра вечером в плохих снах, диетолог Джой Дюбост утверждает, что нет доказательств, поддерживающих эту идею. Исследователи считают, что у людей с непереносимостью лактозы сон может быть нарушен после употребления молочных продуктов. Но не из-за кошмаров, а из-за газов, вздутия живота и спазмов.

4. Дремота нарушает ночной сон