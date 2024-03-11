У молодых людей диагностируют рак из-за распространенного возбудителя

Эстонский антираковый союз в сотрудничестве с онкологами, гинекологами и инфекционистами начинает сегодня Неделю осведомленности о вирусе папилломы человека (ВПЧ). Цель этого мероприятия - повысить осведомленность жителей Эстонии в вопросе профилактики ВПЧ, что поможет уменьшить широкое распространение вируса и связанный с ним рост раковых заболеваний в стране. Уже седьмой год во всем мире в марте проводится Неделя осведомленности о ВПЧ, символом которой является темно-фиолетовая ленточка.

Этот год станет для Эстонии важным этапом создания системы профилактики ВПЧ. Для этого необходимо повысить осведомленность населения о рисках для здоровья, связанных с папилломавирусом, и возможностях профилактики, предлагаемых государством.

Начиная с февраля, не только девочки, но и мальчики могут получить защиту от вируса посредством вакцинации против ВПЧ, предлагаемой государством – так, как это происходит в других странах ЕС. Теперь бесплатную вакцину могут получить молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет (ранее эта возможность действовала только для девочек в возрасте 12-14 лет).

По словам доктора Вахура Валвере, президента Эстонского антиракового союза и старшего врача-онколога Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH), в борьбе с раком важны все методы, но основное внимание следует уделить профилактике. «Поэтому снижение уровня инфицированности населения ВПЧ является важной частью государственной программы профилактики рака, целью которой является искоренение этого заболевания», - отметил доктор Валвере.