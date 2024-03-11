Заживление синяков, или гематом, часто требует терпения, поскольку для их исчезновения могут потребоваться недели или даже месяцы. Хотя синяки обычно не представляют угрозы для здоровья человека, появление синяков по неизвестным причинам может свидетельствовать о недиагностированной проблеме со здоровьем.
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На теле внезапно появляются синяки? Это может быть признаком проблем со здоровьем
Как ускорить процесс заживления синяков и когда синяки являются признаком чего-то другого, рассказывает фармацевт аптеки BENU Антон Оямаа.