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На теле внезапно появляются синяки? Это может быть признаком проблем со здоровьем

rus.postimees.ee
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Синяк.
Синяк. Фото: Shutterstock

Заживление синяков, или гематом, часто требует терпения, поскольку для их исчезновения могут потребоваться недели или даже месяцы. Хотя синяки обычно не представляют угрозы для здоровья человека, появление синяков по неизвестным причинам может свидетельствовать о недиагностированной проблеме со здоровьем.

Как ускорить процесс заживления синяков и когда синяки являются признаком чего-то другого, рассказывает фармацевт аптеки BENU Антон Оямаа.

Хотя небольшие синяки обычно заживают в течение нескольких дней, иногда это может затянуться на недели или месяцы. Хотя синяки, полученные в результате травмы, обычно не представляют опасности для здоровья человека, это не относится к синякам, которые неожиданно появляются на теле человека, и он не знает, почему или как они могли появиться.

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