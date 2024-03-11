На теле внезапно появляются синяки? Это может быть признаком проблем со здоровьем

Хотя небольшие синяки обычно заживают в течение нескольких дней, иногда это может затянуться на недели или месяцы. Хотя синяки, полученные в результате травмы, обычно не представляют опасности для здоровья человека, это не относится к синякам, которые неожиданно появляются на теле человека, и он не знает, почему или как они могли появиться.