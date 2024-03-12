В широко распространенных лекарствах выявлено вещество, вызывающее рак

Пероксид бензоила - это лекарство, использующееся для лечения акне легкой и средней степени тяжести, его использование регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Средство уменьшает количество бактерий, вызывающих прыщи, и приводит к сухости и шелушению кожи.

В лабораторном тесте, в ходе которого оценивалось 175 средств от прыщей, 99 из которых содержали пероксид бензоила, ученые искали образование бензола, когда продукты хранились или обрабатывались при высоких температурах. Результаты показывают, что бензол может производиться с превышением ограничений FDA, при этом концентрации в некоторых средствах превышают регулируемый предел в 800 раз. Эти результаты наблюдались во многих рецептурных и безрецептурных средствах с содержанием пероксида бензоила, при этом нативный бензол был обнаружен в 94 протестированных продуктах.