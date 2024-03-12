Согласно независимому отчету лаборатории Valisure, в некоторых средствах от акне, содержащих пероксид бензоила, обнаружен высокий уровень химического бензола, вызывающего рак, пишет MedicalDaily.
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В широко распространенных лекарствах выявлено вещество, вызывающее рак
Пероксид бензоила - это лекарство, использующееся для лечения акне легкой и средней степени тяжести, его использование регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Средство уменьшает количество бактерий, вызывающих прыщи, и приводит к сухости и шелушению кожи.