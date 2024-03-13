Десять советов для беспрепятственного общения с семейным врачом

Подготовьтесь к приему и будьте конкретны в описании своей проблемы со здоровьем

Перед приемом тщательно продумайте свои проблему со здоровьем и запишите самое важное. Таким образом, вы успеете обсудить все необходимое во время приема, и прием пройдет в запланированные сроки.

Несколько проблем со здоровьем могут потребовать нескольких отдельных приемов

Если у вас больше, чем одна проблема со здоровьем, их решение может занять больше времени. Поэтому может возникнуть необходимость записаться на несколько приемов подряд – спросите об этом у семейной медсестры или администратора центра по телефону или при общении через дигитальную платформу. Если вы также хотите обратиться к врачу за советом по поводу проблем со здоровьем других членов семьи, вам следует записаться на отдельный прием для каждого, иначе семейный врач не сможет решить проблемы со здоровьем других членов семьи во время приема, касающегося вашего здоровья.

Доверяйте врачам!

Для каждого человека заболевание — это серьезная проблема, поэтому вполне объяснимо, что все пациенты хотят пройти тщательное обследование. Однако если семейный врач не считает необходимым провести определенные анализы или обследования, то нет оснований сомневаться в его решении. Пожалуйста, доверьтесь своему семейному врачу и семейной медсестре!

Следуйте данным вам инструкциям по лечению

Если ваш семейный врач выписал вам лекарства и дал инструкции по лечению, вы должны их соблюдать. Лекарства необходимо принимать строго по назначению врача, не увеличивая и не уменьшая дозы самостоятельно. Например, существует опасная тенденция принимать лекарства от артериального давления только тогда, когда артериальное давление повышается, чтобы взять ситуацию под контроль. На самом деле, чтобы эффект лечения был продолжительным, препарат необходимо принимать постоянно. Если какое-либо лекарство вызывает побочные эффекты, обратитесь к своему семейному врачу, чтобы обсудить альтернативы, а не просто прекращайте прием лекарства.

Вежливость прежде всего

Пожалуйста, общайтесь со своей семейной медсестрой и семейным врачом в рабочее время, при этом важно взаимное вежливое и уважительное общение.