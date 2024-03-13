Удивительное открытие выявило, что помогает избавиться от холестерина

Холестерин - это тип жира, который жизненно необходим для многих функций организма, например для производства гормонов и клеточных мембран. Однако избыток холестерина в крови вреден, поскольку он может прилипать к стенкам артерий и образовывать бляшки, блокирующие кровообращение. Это приводит к развитию атеросклеротической сердечно-сосудистой болезни, которая является основным механизмом возникновения инфарктов и инсультов.