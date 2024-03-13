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Удивительное открытие выявило, что помогает избавиться от холестерина

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Атеросклероз, или затвердение артерий. Рисунок иллюстративный.
Атеросклероз, или затвердение артерий. Рисунок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Исследование шведского Каролинского института показало, что иммунные клетки в печени реагируют на высокий уровень холестерина, поглощая избыточный холестерин, который иначе может вызвать повреждение артерий. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Cardiovascular Research, указывают на то, что первым на развитие атеросклероза реагирует печень.

Холестерин - это тип жира, который жизненно необходим для многих функций организма, например для производства гормонов и клеточных мембран. Однако избыток холестерина в крови вреден, поскольку он может прилипать к стенкам артерий и образовывать бляшки, блокирующие кровообращение. Это приводит к развитию атеросклеротической сердечно-сосудистой болезни, которая является основным механизмом возникновения инфарктов и инсультов.

В исследовании ученые хотели изучить, как разные части тела реагируют на высокие уровни ЛПНП, или так называемого плохого холестерина в крови. Для этого они создали систему, которая позволяла быстро увеличивать уровень холестерина в крови мышей.

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