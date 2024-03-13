Европа находится на перепутье, где дебаты о легализации помощи в ассистированном суициде и эвтаназии становятся все более острыми. По предложению президента Эммануэля Макрона, Франция может стать следующей европейской страной, которая позволит людям в безвыходных ситуациях завершить свою жизнь. Но как относятся к этому другие страны?
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Еще одна европейская страна может поддержать эвтаназию
По словам президента, Франция может стать следующей страной Европы, которая легализует эвтаназию для пациентов на последней стадии болезни.