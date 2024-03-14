В Эстонии и Латвии можно пользоваться услугами трансграничных цифровых рецептов

Тем самым сделан важный шаг в развитии сотрудничества в сфере здравоохранения между двумя странами, что делает Латвию уже 11-й страной, с которой Эстония практикует такой обмен данными.

Посещающие Латвию эстонцы могут покупать в местных аптеках рецептурные лекарства по эстонскому цифровому рецепту. Кроме того, медицинские работники имеют возможность при необходимости ознакомиться со сводными медицинскими данными, чтобы предоставить пациентам наилучшее лечение в случае чрезвычайной ситуации. Граждане Латвии имеют такие же возможности в Эстонии.

«Если Эстония и Финляндия были первыми странами ЕС, которые обменялись трансграничными цифровыми рецептами еще в 2019 году, то теперь к такой возможности присоединилась и Латвия. Свободное перемещение услуг является одним из основных принципов ЕС, и для этого необходимо и трансграничное перемещение данных. Возможность получить рецептурное лекарство в аптеке в другой стране или, при необходимости, поделиться данными о своем здоровье с врачом в другой стране — это больше, чем просто удобство, это также гарантия безопасности и единения», — сказала вице-канцлер по инновациям Министерства социальных дел Неле Лаби.

Выдача рецептурных лекарств в Латвии осуществляется так же, как и в Эстонии: в аптеке необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт, после чего фармацевт может получить доступ к цифровым рецептам на основании личного идентификационного номера. Сводные медицинские записи могут быть запрошены медицинским работником в случае непредвиденных медицинских потребностей, таких как травма.

На сегодняшний день 25 европейских стран присоединились к проекту трансграничного обмена данными, октрываеющему цифровые службы рецептов и сводных данных о состоянии здоровья в соответствии с национальными возможностями. Помимо Латвии, полный обмен данными с Эстонией уже осуществляется с Испанией, Хорватией, Грецией и Португалией. Услуги частично открыты с Нидерландами, Люксембургом, Мальтой, Польшей, Францией, Финляндией и Чехией. В ближайшем будущем ожидается присоединение Литвы и Кипра, а также расширение чешских и финских услуг.