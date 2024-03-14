Чтобы качеству медицинских услуг в Эстонии можно было доверять, государство должно создать более эффективную систему контроля качества и устранения недостатков, говорится в опубликованном сегодня аудите Госконтроля.
Госконтроль: в Эстонии нет действующей на государственном уровне системы мониторинга качества медицинской помощи
Кроме того, требования к обеспечению качества остаются неконкретными, и разные медицинские учреждения по-разному их понимают и соблюдают.
«Риски пациентов не всегда управляются наилучшим образом, потому что в Эстонии нет действующей на государственном уровне системы мониторинга качества медицинской помощи. Кроме того, Министерство социальных дел должно играть более решительную роль в формировании требований и руководящих принципов», - сказал государственный контролер Янар Хольм.
Практика обеспечения качества в медицинских учреждениях различается, так как существенно различаются возможности этих учреждений. Однако на этом фоне нехватка и перегруженность медицинских кадров усугубляет проблемы, связанные с качеством медицинских услуг.
По мнению Госконтроля, для снижения рисков необходимо, чтобы требования по обеспечению качества услуг здравоохранения были ясными, актуальными и учитывали различный профиль и размер оказываемых учреждениями услуг.
Сейчас медицинские учреждения подчиняются одним и тем же общим требованиям, которые не учитывают, идет ли речь, например, о стоматологии, практике семейного врача или региональной больнице.
Государственный надзор помог бы поддерживать более равномерный уровень качества, однако до сих пор надзор со стороны Департамента здоровья осуществлялся на основании жалоб и касался лишь соблюдения некоторых отдельных требований по обеспечению качества. Сами поставщики медицинских услуг хотят, чтобы государственные учреждения предоставляли наряду с надзором консультации и инструкции по соблюдению качества. Но сейчас этого не происходит.
В то же время необходимо реформировать требования к разрешениям на деятельность медицинских учреждений, чтобы учесть новые услуги и методы лечения. Требования в части разрешений на деятельность должны гарантировать, что помещения, оборудование и персонал медицинских учреждений подходят для оказания услуг. К сожалению, некоторые связанные с разрешениями на деятельность требования устарели.
Госконтроль рекомендует Кассе здоровья продолжать обновлять показатели качества лечения, чтобы иметь возможность делать содержательные выводы о качестве лечения и планировать мероприятия по его улучшению.
Касса здоровья является единственным органом, который на государственном уровне осуществляет контроль качества лечения (клинические аудиты и целевые проверки), но ее возможности ограничены из-за нехватки ресурсов, а выявленные проблемы не всегда решаются.
Внедрение автоматически рассчитываемых показателей на основе данных о состоянии здоровья также рассматривается как важное направление при мониторинге и повышении качества лечения. При координации Кассы здоровья начата разработка системы показателей качества лечения, и показатели подготовлены по 10 из 40 специальностей.
Однако функционированию системы показателей мешают как недостатки, связанные с исходными данными, так и организационные недостатки. Кроме того, до сих пор нет единого мнения о том, как на практике устранить проблемы с качеством обслуживания, выявленные с помощью показателей.
Министерству социальных дел и Кассе здоровья было бы полезно четко согласовать приоритетные болезненные состояния, для которых должны быть разработаны рекомендации по лечению.
Кроме того, Госконтроль рекомендует Кассе здоровья регулярно оценивать соблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях по лечению, чтобы выявить узкие места и найти пути их устранения.
Необходимо провести в жизнь мероприятия, согласованные в прикладных программах инструкций по лечению, а также разработать новые показатели мониторинга, в том числе по ранее утвержденным лечебным инструкциям, для предоставления регулярной информации о соблюдении лечебных инструкций.
По мнению Госконтроля, необходимо сделать больше для сбора информации и использования опыта пациентов в сфере получения и результатов услуг (результатов лечения) при разработке и финансировании услуг здравоохранения.
Хотя государственные учреждения заявляют о том, что здравоохранение берет курс на интересы человека, практических действий предпринимается мало.
Измерение показателей здоровья пациентов и опыта обслуживания помогло бы выявить слабые стороны при оказании услуг здравоохранения, однако в настоящее время такие измерения проводятся лишь в рамках отдельных проектов.
Недостатки медицинского обслуживания иногда связаны с общением с пациентами. Кроме того, общение с организациями, представляющими интересы пациентов, часто оставалось недостаточным и поверхностным.