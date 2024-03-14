Госконтроль: в Эстонии нет действующей на государственном уровне системы мониторинга качества медицинской помощи

Кроме того, требования к обеспечению качества остаются неконкретными, и разные медицинские учреждения по-разному их понимают и соблюдают.

«Риски пациентов не всегда управляются наилучшим образом, потому что в Эстонии нет действующей на государственном уровне системы мониторинга качества медицинской помощи. Кроме того, Министерство социальных дел должно играть более решительную роль в формировании требований и руководящих принципов», - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Практика обеспечения качества в медицинских учреждениях различается, так как существенно различаются возможности этих учреждений. Однако на этом фоне нехватка и перегруженность медицинских кадров усугубляет проблемы, связанные с качеством медицинских услуг.

По мнению Госконтроля, для снижения рисков необходимо, чтобы требования по обеспечению качества услуг здравоохранения были ясными, актуальными и учитывали различный профиль и размер оказываемых учреждениями услуг.

Сейчас медицинские учреждения подчиняются одним и тем же общим требованиям, которые не учитывают, идет ли речь, например, о стоматологии, практике семейного врача или региональной больнице.

Государственный надзор помог бы поддерживать более равномерный уровень качества, однако до сих пор надзор со стороны Департамента здоровья осуществлялся на основании жалоб и касался лишь соблюдения некоторых отдельных требований по обеспечению качества. Сами поставщики медицинских услуг хотят, чтобы государственные учреждения предоставляли наряду с надзором консультации и инструкции по соблюдению качества. Но сейчас этого не происходит.