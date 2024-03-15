На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 165 случаев заболевания гриппом, что на 53% меньше, чем в предыдущие семь дней, пишет Rus.ERR.
Заболеваемость гриппом в Эстонии пошла на спад
Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 74 случая заболевания гриппом, сообщает Департамент здоровья.
По словам чиновников, заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом начала снижаться. Если распространение гриппа все еще может быть оценено как широкомасштабное, то интенсивность заболеваемости уже оценивается как низкая. В то же время количество госпитализаций, связанных с гриппом, остается на относительно высоком уровне.