Заболеваемость гриппом в Эстонии пошла на спад

По словам чиновников, заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом начала снижаться. Если распространение гриппа все еще может быть оценено как широкомасштабное, то интенсивность заболеваемости уже оценивается как низкая. В то же время количество госпитализаций, связанных с гриппом, остается на относительно высоком уровне.