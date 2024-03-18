За последние годы число случаев клещевого энцефалита выросло в Эстонии в три раза

Единственный способ предотвратить заболевание − вакцинация. «Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные вакцины как для взрослых, так и для детей в возрасте от одного года. Курс первичной вакцинации состоит из трех инъекций», - говорила Викентьева, добавляя, что если начать курс вакцинации в марте, то к началу лета будет обеспечена первичная защита.

Сделать прививку можно во многих центрах семейных врачей, кабинетах вакцинации и определенных аптеках по всей Эстонии. В этом году вакцинация будет проводиться в 41 аптеке, информацию о которых можно найти на веб-сайте vaktsineeriapteegis.ee. На том же веб-сайте можно также забронировать удобное время для вакцинации в аптеке. Вакцина платная, стоимость одной дозы составляет от 30 до 45 евро.

По словам руководителя Союз провизорских аптек Эстонии Ли Роотслане, прививку от клещевого энцефалита теперь стоит сделать как тем, кто ранее не был привит, так и тем, кто хочет обновить защиту. «В Эстонии вакцинация сделана максимально удобной, и в аптеках, например, созданы все условия для быстрой вакцинации наряду с другими видами деятельности. Мы рекомендуем забронировать время заранее, вакцинация занимает 10-15 минут. Если в прошлом человек уже получал инъекцию вакцины против клещевого энцефалита, обязательно следует весной проверить на портале здоровья или карте профилактических прививок, сколько времени прошло с момента последней вакцинации. В зависимости от возраста пациента новую дозу следует вводить каждые три или пять лет», - объяснила Роотслане.

Клещевой энцефалит − это инфекционное заболевание центральной нервной системы. Заражение чаще всего происходит через укусы клещей. Болезнь может принимать различные формы, от легкого гриппоподобного состояния до воспаления головного мозга. Специфического лечения против клещевого энцефалита нет, заболевание лечат симптоматически. В редких случаях клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.