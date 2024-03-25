Доктор объяснил, что наука не стоит на месте, возможности меняются, как увеличиваются и знания о тех или иных процессах: «Раньше считалось, что начинать обследования нужно, если два года не получается забеременеть, сейчас сроки сдвинулись до полугода. Кроме того, расширились и возможности применения ЭКО».

Однако, уточнил врач, ни один здравомыслящий врач не будет со стопроцентной уверенностью утверждать, что негативный прогноз окончательный и обжалованию не подлежит: «Не стоит относиться к медицине, как инженерии. Это - биология».

Чем еще может помочь медицина в ситуации, когда рождаемость в стране стремительно падает? А чего ждать от государства? На эти и другие вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 25 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.