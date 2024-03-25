В студии передачи «Своя правда», обсуждая тему падения рождаемости в стране, известный гинеколог Ференц Зирко ответил на вопрос: есть ли в медицине место чуду? Одна из героинь рассказала, что ей поставили диагноз бесплодие, а она трижды беременела и рожала детей.
Гинеколог: медицина – это не инженерия, никто не даст негативный прогноз со стопроцентной уверенностью (1)
Доктор Зирко объяснил, что наука не стоит на месте, возможности меняются, как увеличиваются и знания о тех или иных процессах: «Раньше считалось, что начинать обследования нужно, если не удается забеременеть в течение двух лет, сейчас сроки сдвинулись до полугода. Кроме того, расширились и возможности применения ЭКО».
Однако, уточнил он, ни один здравомыслящий врач не будет со стопроцентной уверенностью утверждать, что негативный прогноз окончательный и обжалованию не подлежит: «Не стоит относиться к медицине как к инженерии. Это биология».
Чем еще может помочь медицина в ситуации, когда рождаемость в стране стремительно падает? А чего ждать от государства? На эти и другие вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 25 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.