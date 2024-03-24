Сколько железа следует потреблять, чтобы избежать его дефицита? Рекомендуемая ежедневная норма для женщин составляет 13–17 мг (для женщин в репродуктивном возрасте, беременных и кормящих матерей), с возрастом потребность снижается до 10 мг в день. Рекомендуемая ежедневная норма для мужчин составляет 11–14 мг. Дневная общая безопасная доза железа составляет 25 мг.
Эти овощи помогут увеличить уровень железа в организме
Virtuaalkliinik написал какие продукты больше всего богаты железом.
1. Нут является отличным источником железа с высоким содержанием витамина C, фосфора, калия, фолиевой кислоты, белка, холина и клетчатки. Нут содержит 2,8 мг железа на 100 грамм продукта. Потребление нута помогает снизить риск диабета, уровень холестерина, помогает снизить вес и поддерживать здоровое сердце.
2. Бобы - отличный источник железа, также содержащие много белка и клетчатки. Они эффективно снижают холестерин и являются здоровой пищей для сердца.
3. Шпинат. 100 грамм свежего шпината содержит примерно 2,7 мг железа, а 180 граммов вареного шпината - 6,43 мг железа. Кроме того, в шпинате содержится каротиноиды и флавоноиды, которые являются отличными антиоксидантами для всего организма.
4. Брокколи содержит 0,66 мг железа на 91 грамм продукта. В брокколи также присутствует витамин C, витамин K (необходим для свертываемости крови) и фолиевая кислота (помогает в восстановлении клеток).
5. Зеленый горох. 100 граммов зеленого горошка содержат 1,4 мг железа. Зеленый горошек богат фитонутриентами, которые являются антиоксидантами и обладают противовоспалительным действием.