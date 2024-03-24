Эти овощи помогут увеличить уровень железа в организме

Сколько железа следует потреблять, чтобы избежать его дефицита? Рекомендуемая ежедневная норма для женщин составляет 13–17 мг (для женщин в репродуктивном возрасте, беременных и кормящих матерей), с возрастом потребность снижается до 10 мг в день. Рекомендуемая ежедневная норма для мужчин составляет 11–14 мг. Дневная общая безопасная доза железа составляет 25 мг.