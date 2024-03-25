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Ученые открыли удивительное средство против клещевого боррелиоза

rus.postimees.ee
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Клещ.
Клещ. Фото: Erik Prozes

Клещевой боррелиоз (который также называют болезнью Лайма) ежегодно обходится США почти в миллиард долларов. Большинству пациентов помогают антибиотики, но в некоторых случаях они не помогают.

Теперь ученые нашли способ лечить таких пациентов. Исследователи из Университета Хельсинки и Массачусетского технологического института (MIT) утверждают, что белок, содержащийся в человеческом поте, может быть использован для изготовления крема для кожи, который лечит клещевой боррелиоз, сообщает Interesting Engineering.

Клещевой боррелиоз вызывается Borrelia burgdorferi и Borrelia mayonii - бактериями, которые содержатся в слюне зараженных клещей. Когда бактерии попадают в организм человека, вначале появляются такие симптомы, как лихорадка, кожная сыпь и головная боль.

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