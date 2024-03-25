Заболеваемость туберкулезом в Эстонии достигла рекордно низкой отметки

73 пациентов (73,7 процента) были мужчинами, а 26 женщинами. Самому старшему пациенту было 90, а самому младшему 13 лет.

В 2023 коэффициент заболеваемости туберкулезом составлял, по предварительным данным, 7,2 на 100 000 человек, а коэффициент первичной заболеваемости 5,9 - это рекордно низкие коэффициенты заболеваемости туберкулезом.

«Деятельность по контролю над туберкулезом была успешной - быстрая диагностика, раннее выявление, доступное бесплатное лечение, социальная поддержка и мотивация обеспечили хорошие результаты лечения, что привело к снижению числа заразных случаев заболевания в обществе», - сказала глава реестра туберкулеза Института развития здоровья (TAI) Пирет Вийклепп.

Эстония вошла в число стран с низкой заболеваемостью туберкулезом, где заболеваемость составляет менее 10 человек на 100 000 в год, но проблемой остается высокая доля резистентных к лекарствам форм.

Всего в 2023 году зафиксировали 17 случаев туберкулеза с множественной лекарственной резистентностью (MDR), в том числе 11 новых случаев, что составляет 16,2 процента новых случаев легочного туберкулеза с позитивным анализом посева. Эта доля - один из самых высоких показателей в Европе, в среднем доля устойчивых к лекарствам форм в странах ЕС составляет пять процентов.

Высокая распространенность туберкулеза с множественной лекарственной резистентностью сохраняется годами, ее причины во многом в прошлом, когда резистентные штаммы стали распространяться в обществе. Определенная часть населения на данный момент инфицирована резистентными возбудителями и это одна из основных причин, по которой эти формы заболевания не исчезнут и в ближайшем будущем.

Лекарства от туберкулеза гарантированы в Эстонии всем нуждающимся в них пациентам, амбулаторное лечение туберкулеза организовано гибким и сфокусированном на пациенте образом, больничное лечение гарантировано всем заразным пациентам, которые нуждаются в нем.

24 марта по инициативе ВОЗ отмечался день туберкулеза, поскольку 142 года назад, 24 марта 1882 года, немецкий врач и ученый Роберт Кох сообщил общественности об открытии возбудителя туберкулеза.