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Здоровье

Врач: люди не думают о клещевом энцефалите, пока в близком кругу не происходит серьезный случай

rus.postimees.ee
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Клещ.
Клещ. Фото: Elmo Riig / Sakala

За последние три года заболеваемость клещевым энцефалитом выросла почти в три раза. Это связано с тем, что люди больше находятся на открытом воздухе, а зимы стали более благоприятными для клещей, отмечают в Департаменте здоровья.

Семейный врач Хелле Саарсоо из Хаапсалу считает, что вакцинация против клещевого энцефалита часто отстает от осведомленности людей.

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«Люди об этом просто не помнят. Если где-то по соседству, в кругу знакомых, происходит серьезный случай, сразу же повышается активность в плане вакцинации», – пояснила она.

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