За последние три года заболеваемость клещевым энцефалитом выросла почти в три раза. Это связано с тем, что люди больше находятся на открытом воздухе, а зимы стали более благоприятными для клещей, отмечают в Департаменте здоровья.
Врач: люди не думают о клещевом энцефалите, пока в близком кругу не происходит серьезный случай
Семейный врач Хелле Саарсоо из Хаапсалу считает, что вакцинация против клещевого энцефалита часто отстает от осведомленности людей.
«Люди об этом просто не помнят. Если где-то по соседству, в кругу знакомых, происходит серьезный случай, сразу же повышается активность в плане вакцинации», – пояснила она.