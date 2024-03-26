Проведенный по заказу Министерства юстиции анализ сточных вод показал, что самым популярным наркотиком в Эстонии остается конопля, больше всего кокаина обнаружено в пробах сточных вод из Раквере.
Анализ сточных вод: выявлен город Эстонии с самым большим потреблением кокаина
Исследование содержит информацию об употреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, районе Ахтме Кохтла-Ярве, Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валге, Выру, Хаапсалу и Пайде.
Последние пробы сточных вод в городах взяли в течение 24 часов 7 февраля. Пробы анализирует Эстонский институт судебной экспертизы, который может составить крайне точный обзор распространенности наркотиков на текущий момент.
Самым распространенным наркотическим веществом по-прежнему является конопля, но уровень ее остатков в сточных водах большинства городов был ниже, чем в ноябре. Больше всего ее в этот раз обнаружено в сточных водах Таллинна, Нарвы и районе Ахтме в Кохтла-Ярве. Меньше всего конопли обнаружено в сточных водах Выру, Силламяэ, Пайде и Вильянди.
«Если сравнить результаты февральского исследования с показателями исследования, проведенного в ноябре прошлого года, можно отметить определенный рост количества остатков конопли в столице, Маарду, Тарту и Вильянди. В других городах потребление конопли по сравнению с предыдущим периодом сократилось», - сказал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.
Амфетамин по-прежнему широко распространен в Эстонии. Больше всего его остатков обнаружено в Ахтме, а также в Валга и Выру, несколько меньше — в Таллинне, Нарве, Раквере и Тарту. Существенно меньше остатков амфетамина, чем в других городах, обнаружено в сточных водах Силламяэ, Вильянди, Пайде и Хаапсалу.
На третьем месте по распространенности уже некоторое время удерживается кокаин, который также обнаружили в сточных водах всех охваченных исследованием городов. Больше всего доз на 1000 населения обнаружено в сточных водах Раквере, чуть меньше в Таллинне. В сточных водах Силламяэ и Пайде кокаина обнаружено существенно меньше, чем в других городах.
По сравнению с ноябрем показатели остатков метадона существенно упали в Маарду и Силламяэ. Это вещество также обнаружено во всех городах. Больше всего его обнаружено в Нарве и Таллинне, где расположены главные в Эстонии центра метадоновой терапии. Сравнительно мало метадона на этот раз обнаружено в сточных водах Хаапсалу, Пайде, Пярну, Раквере, Тарту, Валги, Вильянди и Выру.
Остатков метамфетамина обнаружено крайне мало. Больше всего их обнаружили в сточных водах Выру и Тарту и немного меньше в Таллинне. Некоторое количество остатков обнаружено также в Раквере, Вильянди, районе Ахтме, Пайде, Пярну, Валге, Маарду и Нарве. В Хаапсалу и Силламяэ число доз на 1000 населения было близким к нулю.
Больше всего МДМА (экстази) обнаружено в Тарту, немного меньше в Таллинне, Раквере, Кохтла-Ярве, Нарве, Пярну, Валге и Вильянди. Вещество практически не обнаружено в сточных водах Хаапсалу, Маарду, Пайде, Силламяэ и Выру, где число доз на 1000 населения было близким к нулю. В сточных водах большинства городов уровень остатков этого вещества был практически несуществующим.
Из новых веществ, которые рассматривает исследование, alfa-PVP в этот раз обнаружили в сточных водах Таллинна и Раквере. Следы метонитазена обнаружены в сточных водах Таллинна и Маарду, а крайне опасный протонитазен только в столице. 3/4-MMC обнаружен в Маарду и Пярну. Следы митрагинина обнаружены в сточных водах Таллинна, Тарту и Маарду.
С результатами исследования можно ознакомиться по графикам Министерства юстиции. Результат представлены в виде доз веществ на 1000 населения за сутки. Министерство заказывает анализы сточных вод с начала 2022 года. Исследования проводятся ежеквартально в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром экологических исследований.