Анализ сточных вод: выявлен город Эстонии с самым большим потреблением кокаина

По сравнению с ноябрем показатели остатков метадона существенно упали в Маарду и Силламяэ. Это вещество также обнаружено во всех городах. Больше всего его обнаружено в Нарве и Таллинне, где расположены главные в Эстонии центра метадоновой терапии. Сравнительно мало метадона на этот раз обнаружено в сточных водах Хаапсалу, Пайде, Пярну, Раквере, Тарту, Валги, Вильянди и Выру.

Остатков метамфетамина обнаружено крайне мало. Больше всего их обнаружили в сточных водах Выру и Тарту и немного меньше в Таллинне. Некоторое количество остатков обнаружено также в Раквере, Вильянди, районе Ахтме, Пайде, Пярну, Валге, Маарду и Нарве. В Хаапсалу и Силламяэ число доз на 1000 населения было близким к нулю.

Больше всего МДМА (экстази) обнаружено в Тарту, немного меньше в Таллинне, Раквере, Кохтла-Ярве, Нарве, Пярну, Валге и Вильянди. Вещество практически не обнаружено в сточных водах Хаапсалу, Маарду, Пайде, Силламяэ и Выру, где число доз на 1000 населения было близким к нулю. В сточных водах большинства городов уровень остатков этого вещества был практически несуществующим.

Из новых веществ, которые рассматривает исследование, alfa-PVP в этот раз обнаружили в сточных водах Таллинна и Раквере. Следы метонитазена обнаружены в сточных водах Таллинна и Маарду, а крайне опасный протонитазен только в столице. 3/4-MMC обнаружен в Маарду и Пярну. Следы митрагинина обнаружены в сточных водах Таллинна, Тарту и Маарду.

С результатами исследования можно ознакомиться по графикам Министерства юстиции. Результат представлены в виде доз веществ на 1000 населения за сутки. Министерство заказывает анализы сточных вод с начала 2022 года. Исследования проводятся ежеквартально в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром экологических исследований.