Весенние каникулы – это время для семьи, радость окрашивания яиц и первые хлопоты в саду. Однако каждый год в это время в Информационный центр по вопросам отравлений Департамента здоровья поступает больше тревожных телефонных звонков, чем обычно.
«У ребенка началась рвота»: жителей Эстонии предупреждают о риске отравлений
Во время Пасхи на инфолинию по вопросам отравлений 16662 часто звонят в случаях, когда ребенок положил в рот или проглотил краситель, предназначенный для окраски яиц. «Например, к нам обратилась обеспокоенная мать, ребенок которой накануне съел вместе с конфетами зеленую красящую таблетку, которую растворяют в воде для окраски яиц. После этого ночью ребенок спал беспокойно, его мучала тошнота и утром его вырвало», - описала один из случаев руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.
«Не стоит слишком бояться красителей для яиц, поскольку в основном это пищевые красители, и пробование их на вкус не вызывает острого отравления», - уточнила Одер.
Раздражение желудочно-кишечного тракта и кожи является основной жалобой на здоровье при проглатывании пищевого красителя. В этом случае ребенку необходимо прополоскать рот и предложить выпить воды для разбавления красящего вещества. Возможно, у ребенка развивается аллергическая реакция на краситель.
«Определенно стоит избегать украшения яиц другими веществами, не предназначенными для этой цели – например зеленкой, ярко-зеленый цвет которой привлекателен для окраски яиц, но при попадании в рот, на кожу или в глаза она может вызвать сильное раздражение», - указала Одер на один из источников опасности при неправильном выборе красителя.
«Например, был случай, когда годовалый ребенок схватил флакончик зеленки и вылил ее содержимое себе в рот и на кожу. Мать ребенка, позвонившая на инфолинию, переживала, есть ли риск отравления и нужно ли немедленно бежать в ЭМО», - говорит Одер.
Бриллиантовый зеленый (зеленка) – это раствор на спиртовой основе, который раздражает слизистые оболочки. Поэтому при случайном проглатывании данной вещества вместо срочной госпитализации следует прополоскать рот и кожу, дать прохладное питье и еду, и провести оценку самочувствия ребенка.
Перед весенними праздниками и во время них люди часто занимаются генеральной уборкой и начинаются садовые работы, в ходе которых используются различные химикаты. В этом случае важно надеть резиновые перчатки, маску, защитные очки и при необходимости защитную одежду.
При использовании химикатов в помещении необходимо открыть окна и обеспечить в нем хорошее проветривание. При использовании химикатов необходимо тщательно изучить инструкцию пользователя на их упаковке, а также стоит поискать на этикетке маркировку опасности (пиктограмму), указывающую на опасность вещества.
В случае отравления или подозрения на него стоит позвонить по информационному номеру по вопросам отравлений 16662. «Позвонив на инфолинию, все могут получить разъяснения относительно опасности сложившейся ситуации и таким образом избежать ложных опасений, поэтому люди реже предпринимают ненужные обращения в больницу», - пояснила Одер и предложила сохранить номер инфолинии по вопросам отравлений 16662 в телефоне, чтобы при необходимости его можно было быстро найти.
Консультации проводятся анонимно, инфолиния 16662 работает круглосуточно и без выходных.
На звонки отвечают медсестры и врачи с многолетним опытом работы и специальным квалификацией в области отравлений, которые помогают звонившим оценить опасность ситуации и дают правильные указания по оказанию первой помощи и дальнейшим действиям. Консультации по инфолинии можно получить на эстонском, русском и английском языках.
Дополнительную информацию о разных рисках отравлений можно прочитать на сайте Информационного центра по вопросам отравлений www.16662.ee.
Обратите внимание!
- Прежде чем использовать химикат, обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации продукта и обратите внимание на пиктограмму опасности на упаковке!
- Храните химикаты только в оригинальной упаковке! Таким образом, не возникнет риска спутать их с другими продуктами.
- При использовании химических средств позаботьтесь о своей защите и надевайте резиновые перчатки, маску, специальные защитные очки и, при необходимости, защитную одежду!
- Занимаясь уходом за растениями в саду или работая с химикатами, позаботьтесь и об окружающих! Детей и домашних животных следует держать подальше от места опрыскивания деревьев и кустов в саду. Также сообщите соседям о больших работах по защите растений и выберите для проведения таких работ безветренную погоду.