«У ребенка началась рвота»: жителей Эстонии предупреждают о риске отравлений

Во время Пасхи на инфолинию по вопросам отравлений 16662 часто звонят в случаях, когда ребенок положил в рот или проглотил краситель, предназначенный для окраски яиц. «Например, к нам обратилась обеспокоенная мать, ребенок которой накануне съел вместе с конфетами зеленую красящую таблетку, которую растворяют в воде для окраски яиц. После этого ночью ребенок спал беспокойно, его мучала тошнота и утром его вырвало», - описала один из случаев руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.

«Не стоит слишком бояться красителей для яиц, поскольку в основном это пищевые красители, и пробование их на вкус не вызывает острого отравления», - уточнила Одер.

Маре Одер. Фото: Информационный центр по вопросам отравлений

Раздражение желудочно-кишечного тракта и кожи является основной жалобой на здоровье при проглатывании пищевого красителя. В этом случае ребенку необходимо прополоскать рот и предложить выпить воды для разбавления красящего вещества. Возможно, у ребенка развивается аллергическая реакция на краситель.

«Определенно стоит избегать украшения яиц другими веществами, не предназначенными для этой цели – например зеленкой, ярко-зеленый цвет которой привлекателен для окраски яиц, но при попадании в рот, на кожу или в глаза она может вызвать сильное раздражение», - указала Одер на один из источников опасности при неправильном выборе красителя.