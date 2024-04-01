В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о курении и о том, возможно ли навсегда избавиться от этой пагубной привычки. Проблему обсудят врачи, психотерапевты и сами курильщики - бывшие и нынешние.
Видео ⟩ Гипнотерапевт о курении: любая зависимость находится в мозге
В передаче принял участие и гипнотерапевт Маргус Париотс, который в том числе работает и с никотиновыми зависимыми.
«Любая зависимость находится в мозге, а у нас есть память, - сказал Париотс. - И у нас есть триггеры, которые в определенных ситуациях запускают желание покурить, и этому желанию очень трудно противостоять. Если человек курит очень долго, то у него появляется иллюзия, что он никогда уже не сможет избавиться от этой привычки. И получается так: если я сам себе даю обещание, то я же сам могу его и нарушить - и ничего страшного не случится. Но если человек попадет в какое-нибудь учреждение, где занимаются лечением зависимости, мы внушаем ему мысль, что все возможно - ты мужчина, ты справишься! Ты не будешь курить сегодня, не будешь курить завтра и не будешь курить никогда. То есть, мы внушаем ему веру в себя. Потому что, если человек не верит в себя, то ничего не получится».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Как бросить курить?» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.