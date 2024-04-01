Видео ⟩ Гипнотерапевт о курении: любая зависимость находится в мозге

«Любая зависимость находится в мозге, а у нас есть память, - сказал Париотс. - И у нас есть триггеры, которые в определенных ситуациях запускают желание покурить, и этому желанию очень трудно противостоять. Если человек курит очень долго, то у него появляется иллюзия, что он никогда уже не сможет избавиться от этой привычки. И получается так: если я сам себе даю обещание, то я же сам могу его и нарушить - и ничего страшного не случится. Но если человек попадет в какое-нибудь учреждение, где занимаются лечением зависимости, мы внушаем ему мысль, что все возможно - ты мужчина, ты справишься! Ты не будешь курить сегодня, не будешь курить завтра и не будешь курить никогда. То есть, мы внушаем ему веру в себя. Потому что, если человек не верит в себя, то ничего не получится».