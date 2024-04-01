Видео ⟩ Гипнотерапевт о курении: любая зависимость находится в мозгу

«Любая зависимость находится в мозгу, а у нас есть память, - сказал Париотс. - И у нас есть триггеры, которые в определенных ситуациях запускают это желание покурить и этому желанию очень тяжело противостоять. Если человек курит очень долго, то у него появляется иллюзия, что он никогда уже не сможет избавиться от этой привычки. И получается так - если я сам себе даю обещание, то я же сам могу его и нарушить - ничего страшного не случится. Но если человек попадет в какую-нибудь учреждение, где занимаются лечением зависимости, то мы внедряем ему мысль, что все возможно - ты мужчина, ты справишься! Ты не будешь курить сегодня, не будешь курить завтра и не будешь курить никогда. То есть, мы внедряем веру в себя. Потому что, если человек не верит в себя, то ничего не получится».