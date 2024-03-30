В какое время лучше всего есть завтрак и ужин, чтобы снизить вес?

Поздний завтрак и ранний ужин, как показывает исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutritional Science, являются наиболее эффективными для быстрого снижения веса. По сравнению с контрольной группой, которая питалась по обычному графику, в два раза больше жиров потеряли те, кто переносил завтрак на 90 минут позже и принимал ужин на 90 минут раньше обычного. В исследовании участникам не накладывались ограничения на количество потребляемой пищи. Однако у тех, кто сместил время приема пищи ближе друг к другу, было замечено, что они потребляют всё меньше калорий, не переедая за раз.