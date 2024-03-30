В какое время лучше всего есть завтрак и ужин, чтобы снизить вес?
Поздний завтрак и ранний ужин, как показывает исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutritional Science, являются наиболее эффективными для быстрого снижения веса. По сравнению с контрольной группой, которая питалась по обычному графику, в два раза больше жиров потеряли те, кто переносил завтрак на 90 минут позже и принимал ужин на 90 минут раньше обычного. В исследовании участникам не накладывались ограничения на количество потребляемой пищи. Однако у тех, кто сместил время приема пищи ближе друг к другу, было замечено, что они потребляют всё меньше калорий, не переедая за раз.
По мнению ученых, на снижение веса могут влиять естественные биологические процессы организма, которые днём проходят быстрее. Также большее количество калорий может сгорать в период длительного поста.
Меньшее количество жиров в организме также означает лучшее здоровье и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.