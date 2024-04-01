С апреля пополнился список льготных лекарств, финансируемых Кассой здоровья

Нововведения облегчат состояние пациентов, возможности лечения которых до сих пор были ограничены.

С начала апреля Касса здоровья будет финансировать лечение новым редким препаратом под названием Koselugo (selumetinib), который является первым препаратом, лицензированным для лечения нейрофиброматоза.

«Жалобы зависят от общей площади и распространенности опухоли и могут быть самыми разными: боль, деформация частей тела, двигательные нарушения, нарушения зрения, расстройства работы мочевого пузыря и/или кишечника. В более тяжелых случаях неограниченный рост опухоли также может привести к инвалидности или оказаться опасным для жизни из-за обструкции дыхательных путей», – пояснила руководитель службы организации сферы рецептов и компенсации лекарств Геттер Харк. В данном лекарстве в настоящее время в Эстонии нуждаются два пациента. В зависимости от веса человека цена годового лечения может достигать 100 000 евро.

Важным обновлением списка льготных лекарств также является включение в него действующего вещества могамулизумаб, которое используется для лечения грибовидного микоза на поздних стадиях (синдрома Сезари). «Здесь мы имеем дело с редкими лимфомами кожи, которые в далеко развившейся стадии сильно влияют на качество жизни пациентов и могут привести к летальному исходу. Синдром может сопровождаться отслоением поверхностного слоя кожи и нарушениями терморегуляции, из-за чего пациенты страдают от постоянного чувства холода», – пояснила Харк.