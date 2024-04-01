С 1 апреля список льготных лекарств, финансируемых Кассой здоровья, пополнился несколькими важными новыми лекарствами, которые помогут людям с редкими заболеваниями, такими как агрессивная лимфома кожи, неоперабельные доброкачественные опухоли или тем, кто проходит химиотерапию по поводу далеко развившегося рака мочевого пузыря. Об этом сообщила пресс-служба Кассы здоровья.
С апреля пополнился список льготных лекарств, финансируемых Кассой здоровья
Нововведения облегчат состояние пациентов, возможности лечения которых до сих пор были ограничены.
С начала апреля Касса здоровья будет финансировать лечение новым редким препаратом под названием Koselugo (selumetinib), который является первым препаратом, лицензированным для лечения нейрофиброматоза.
«Жалобы зависят от общей площади и распространенности опухоли и могут быть самыми разными: боль, деформация частей тела, двигательные нарушения, нарушения зрения, расстройства работы мочевого пузыря и/или кишечника. В более тяжелых случаях неограниченный рост опухоли также может привести к инвалидности или оказаться опасным для жизни из-за обструкции дыхательных путей», – пояснила руководитель службы организации сферы рецептов и компенсации лекарств Геттер Харк. В данном лекарстве в настоящее время в Эстонии нуждаются два пациента. В зависимости от веса человека цена годового лечения может достигать 100 000 евро.
Важным обновлением списка льготных лекарств также является включение в него действующего вещества могамулизумаб, которое используется для лечения грибовидного микоза на поздних стадиях (синдрома Сезари). «Здесь мы имеем дело с редкими лимфомами кожи, которые в далеко развившейся стадии сильно влияют на качество жизни пациентов и могут привести к летальному исходу. Синдром может сопровождаться отслоением поверхностного слоя кожи и нарушениями терморегуляции, из-за чего пациенты страдают от постоянного чувства холода», – пояснила Харк.
Для пациентов, число которых, по прогнозам, в ближайшие годы может достигнуть десяти, этот новый вариант лечения является очень перспективным.
В список льготных лекарств, компенсируемых Кассой здоровья, будет добавлено и действующее вещество авелумаб. Это первый вариант иммунотерапии, который начнут финансировать для пациентов с раком мочевого пузыря после химиотерапии. По оценкам, в препарате нуждаются 15-20 пациентов в год.
Также в схему лечения пациентов с лимфоцитарным лейкозом в качестве первого выбора в лечении будет добавлена новая комбинация лекарств (действующие вещества венетоклакс и ибрутиниб). «По оценкам Кассы здоровья расходы на компенсацию данных лекарств составят три миллиона евро в год.
В Эстонии сейчас около 60% нуждаются в таком лечении, и благодаря новой комбинации лекарств можно значительно замедлить прогрессирование их заболевания», – сказала Харк.
Предполагаемое общее влияние на бюджет всех новых добавленных в апреле лекарств, как амбулаторных из льготного списка, так и больничных, составляет почти четыре миллиона евро.