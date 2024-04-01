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Высокое кровяное давление может возникнуть по неожиданной причине

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Результаты шведского исследования показали, что дети и подростки с избыточным весом или ожирением чаще страдают повышенным кровяным давлением по достижении возраста от 50 до 64 лет. Это позволяет предположить, что процессы, лежащие в основе этого состояния, могут начаться еще в детстве.

У мужчин артериальное давление повышалось в линейной зависимости как с более высоким индексом массы тела в детстве в восьмилетнем возрасте, так и с большим его изменением в период полового созревания.

Более высокое кровяное давление у женщин среднего возраста было линейно связано с большим изменением индекса массы тела в период полового созревания, но не с индексом массы тела в детстве, сообщает Eureka Alert. EASO, организация, созданная для борьбы с ожирением в Европе, представит результаты исследования на Европейской конференции по ожирению у людей.

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