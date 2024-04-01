Высокое кровяное давление может возникнуть по неожиданной причине

Результаты шведского исследования показали, что дети и подростки с избыточным весом или ожирением чаще страдают повышенным кровяным давлением по достижении возраста от 50 до 64 лет. Это позволяет предположить, что процессы, лежащие в основе этого состояния, могут начаться еще в детстве.