Профессиональное выгорание подкрадывается незаметно: как вовремя заметить «красные флажки»?

Одним из важнейших условий, которое позволит избежать синдрома выгорания, является баланс между работой и отдыхом, а также умение не перегружать себя, правильно расставив приоритеты в выполняемой работе. КПТ-терапевт, нарколог Илзе Максима делится идеями о том, как поддержать себя уже сегодня, следуя двум простым методам.

24-часовой план. Первый шаг - посмотреть на следующий день и сбалансировать в нем нагрузку и отдых - строго запланировать конкретные перерывы для отдыха, аналогичные школьным переменкам. Хотя бы сходить за водой, поесть или просто посмотреть в окно.

Каждый день - это только 100%. Второй метод помогает уменьшить тревогу в сознании по поводу ощущения «все важно». Представьте себе, что ваши трудовые способности в сумме составляют 100% - если на одну работу требуется 80%, то на что-нибудь еще останется 20%. И старайтесь этого принципа придерживаться - если что-то не входит в 100% дня, то перенесите это на другой день (и не корите себя по этому поводу), в свою очередь, если появится новая работа, следуйте принципу «если я сделаю это сегодня, то что будет то, чего я не сделаю?»