Узнайте, какие виды рака наиболее распространены в мире

Отчет показывает, что в 2022 году было диагностировано примерно 20 миллионов новых случаев рака, а умерло от него 9,7 миллиона человек во всем мире. В документе прогнозируется, что к 2050 году число ежегодно диагностируемых новых случаев рака достигнет 35 миллионов, сообщает Medical Xpress.