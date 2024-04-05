Узнайте, какие виды рака наиболее распространены в мире

Согласно отчету Американского онкологического общества о глобальной статистике рака за 2024 год, в течение следующих 20 лет будет продолжаться рост числа случаев рака, что обусловлено старением мирового населения.
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Отчет показывает, что в 2022 году было диагностировано примерно 20 миллионов новых случаев рака, а умерло от него 9,7 миллиона человек во всем мире. В документе прогнозируется, что к 2050 году число ежегодно диагностируемых новых случаев рака достигнет 35 миллионов, сообщает Medical Xpress.