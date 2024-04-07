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Исследование: химикаты, содержащиеся в средствах личной гигиены и антисептиках, разрушают мозг

rus.postimees.ee
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Антисептики есть
Антисептики есть Фото: Лиана Турпакова

Исследовательская группа из Медицинской школы Университета Кейс-Вестерн-Резерв (СWR) получила новые данны о вреде бытовой химии для здоровья мозга. Они предполагают, что химические вещества, содержащиеся в различных предметах - от мебели до средств для волос, - могут быть связаны с такими неврологическими заболеваниями, как рассеянный склероз и различные расстройства аутистического спектра.

Миллионы людей страдают от неврологических проблем, но лишь немногие случаи можно объяснить лишь генетикой, предполагая, что в развитии неврологических заболеваний играют роль неизвестные факторы окружающей среды.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что некоторые обычные бытовые химикаты напрямую влияют на олигодендроциты мозга - специализированный тип клеток, создающих защитную сеть в нашей нервной системе.

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