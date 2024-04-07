Исследование: химикаты, содержащиеся в средствах личной гигиены и антисептиках, разрушают мозг

Исследовательская группа из Медицинской школы Университета Кейс-Вестерн-Резерв (СWR) получила новые данны о вреде бытовой химии для здоровья мозга. Они предполагают, что химические вещества, содержащиеся в различных предметах - от мебели до средств для волос, - могут быть связаны с такими неврологическими заболеваниями, как рассеянный склероз и различные расстройства аутистического спектра.