Исследовательская группа из Медицинской школы Университета Кейс-Вестерн-Резерв (СWR) получила новые данны о вреде бытовой химии для здоровья мозга. Они предполагают, что химические вещества, содержащиеся в различных предметах - от мебели до средств для волос, - могут быть связаны с такими неврологическими заболеваниями, как рассеянный склероз и различные расстройства аутистического спектра.
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Исследование: химикаты, содержащиеся в средствах личной гигиены и антисептиках, разрушают мозг
Миллионы людей страдают от неврологических проблем, но лишь немногие случаи можно объяснить лишь генетикой, предполагая, что в развитии неврологических заболеваний играют роль неизвестные факторы окружающей среды.