Дефицит этого вещества может усугубить проблемы с психическим здоровьем

Расстройства психического здоровья, такие как депрессия и тревожность, являются распространенными проблемами. Стефани Вайнберг Левин, врач-психиатр из Медицинского центра штата Мичиган и Медицинского центра ветеранов в Анн-Арборе, говорит, что медицинские работники могут не ассоциировать этот минерал с психическими расстройствами.

Употребление в пищу продуктов, богатых железом, очень важно, но многие люди не получают достаточного количества железа. Люди с проблемами психического здоровья могут попросить своего терапевта или медицинского работника сделать анализ крови, чтобы определить уровень железа. Если результат ферритина низкий, следует повысить уровень железа в рационе и принимать железосодержащие добавки.