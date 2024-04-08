Все больше исследований говорят о том, что недостаточное потребление железа может влиять на симптомы психического здоровья, пишет Medical Xpress.
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Дефицит этого вещества может усугубить проблемы с психическим здоровьем
Расстройства психического здоровья, такие как депрессия и тревожность, являются распространенными проблемами. Стефани Вайнберг Левин, врач-психиатр из Медицинского центра штата Мичиган и Медицинского центра ветеранов в Анн-Арборе, говорит, что медицинские работники могут не ассоциировать этот минерал с психическими расстройствами.