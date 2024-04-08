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Здоровье

Нужна ваша помощь: детский фонд собирает средства для двух мальчиков

BNS
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Детский фонд Клиники Тартуского университета собирает деньги для двух мальчиков.
Детский фонд Клиники Тартуского университета собирает деньги для двух мальчиков. Фото: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond

Преждевременно родившемуся Рагнару и пострадавшему в результате несчастного случая Маркусу нужны виброжилеты для поддержки дыхания, сообщает Детский фонд Клиникума Тартуского университета.

Инновационный виброжилет стоимостью 11 590 евро помог бы сохранить дыхательные пути Рагнара и Маркуса открытыми. Семьям детей негде взять такую сумму, и они обращаются за помощью к добрым людям через Детский фонд.

В начале февраля 16-летний Маркус так неудачно упал во время занятий спортом, что сломал 5-й шейный позвонок. В настоящее время его верхняя и нижняя часть тела частично парализованы, он не может пошевелить ни пальцами, ни ногами, также есть проблемы с дыхательными мышцами. Он не может кашлять самостоятельно, поэтому виброжилет для него незаменимый помощник.

Рагнар в январе отпраздновал свой первый день рождения. Мальчик, родившийся преждевременно, не мог самостоятельно глотать, на сегодняшний день его постоянно мучает пневмония, сопровождающаяся приступами удушья.

Современный вибрационный жилет поможет разжижать выделения и тем самым обеспечить лучшую открытость дыхательных путей. Вибрационный жилет можно использовать дома, он является хорошим помощником в период восстановления.

Специальные жилеты можно заказать из США, они дойдут до детей в течение нескольких недель.

Пожертвование можно сделать, позвонив на благотворительные телефоны Детского фонда.

Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц: позвонив 900 5025, пожертвуете 5 евро;

позвонив 900 5100, пожертвуете 10 евро;

позвонив 900 5500, пожертвуете 50 евро

Можно также сделать перевод на благотворительные счета Детского фонда клиники Тартуского университета, отметив в пояснении Ragnar ja Markus.

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