Потеря аппетита и постоянный кашель могут указывать на серьезное заболевание сердца

При сердечной недостаточности снижается работоспособность сердца. Сердце уже не может перекачивать то количество крови, которое необходимо для нормального функционирования органов и тканей человека. Возникает недостаточность кровообращения, симптомами которой являются снижение физической работоспособности, учащенное или нерегулярное сердцебиение, одышка, отеки ног, кашель.