Симптомы сердечной недостаточности включают сильную одышку, недостаток кислорода, проявляющийся изменением оттенка кожи, холодный пот и кашель. С другой стороны, хроническая сердечная недостаточность прогрессирует медленно, и симптомы поначалу могут оставаться незамеченными.
Потеря аппетита и постоянный кашель могут указывать на серьезное заболевание сердца
При сердечной недостаточности снижается работоспособность сердца. Сердце уже не может перекачивать то количество крови, которое необходимо для нормального функционирования органов и тканей человека. Возникает недостаточность кровообращения, симптомами которой являются снижение физической работоспособности, учащенное или нерегулярное сердцебиение, одышка, отеки ног, кашель.
Первоначально нарушение кровообращения организм пытается компенсировать увеличением объема крови, утолщением сердечной мышцы и увеличением частоты сердечных сокращений. Однако со временем эти механизмы истощаются, и работоспособность сердца постепенно снижается, проявляясь клиническими симптомами сердечной недостаточности, пишет Confido.
Симптомы сердечной недостаточности:
- эмоциональные нарушения и капризность;
- усталость, бессонница и расстройства памяти;
- потеря аппетита и тошнота;
- быстрый набор веса (задержка жидкости в организме);
- постоянный кашель;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение;
- снижение физической выносливости;
- опухшие вены на шее и отеки ног;
- боль в правой верхней части живота;
- увеличение окружности талии;
- одышка, возникающая или усиливающаяся при физической нагрузке и в положении лежа.