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Использование электронных сигарет связано с развитием тяжелых заболеваний

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Многие считают, что вейпинг безопаснее курения, но все больше исследований доказывают, что это не так.
Многие считают, что вейпинг безопаснее курения, но все больше исследований доказывают, что это не так. Фото: Shutterstock

Вейпинг считается более безопасной альтернативой курению, но это не так. Недавнее исследование показало, что у курильщиков электронных сигарет выше вероятность развития сердечной недостаточности, чем у тех, кто никогда их не использовал, сообщает Medical Daily.

Сердечная недостаточность - это состояние, при котором сердце не перекачивает достаточно крови из-за того, что оно не наполняется достаточным количеством крови или из-за того, что сердце слишком слабо для эффективной работы. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечная недостаточность затрагивает более шести миллионов взрослых в Соединенных Штатах.

В последнем исследовании, которое на сегодняшний день является одним из крупнейших проспективных исследований, изучающих возможные связи между вейпингом и сердечной недостаточностью, ученые изучили 175 667 участников. Средний возраст участников составлял 52 года. Из всех участников у 3242 человек после периода наблюдения в 45 месяцев развилась сердечная недостаточность.

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