Использование электронных сигарет связано с развитием тяжелых заболеваний

Сердечная недостаточность - это состояние, при котором сердце не перекачивает достаточно крови из-за того, что оно не наполняется достаточным количеством крови или из-за того, что сердце слишком слабо для эффективной работы. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечная недостаточность затрагивает более шести миллионов взрослых в Соединенных Штатах.