Вейпинг считается более безопасной альтернативой курению, но это не так. Недавнее исследование показало, что у курильщиков электронных сигарет выше вероятность развития сердечной недостаточности, чем у тех, кто никогда их не использовал, сообщает Medical Daily.
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Использование электронных сигарет связано с развитием тяжелых заболеваний
Сердечная недостаточность - это состояние, при котором сердце не перекачивает достаточно крови из-за того, что оно не наполняется достаточным количеством крови или из-за того, что сердце слишком слабо для эффективной работы. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечная недостаточность затрагивает более шести миллионов взрослых в Соединенных Штатах.